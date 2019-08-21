Zonguldaklı sporcu milli takım kampına davet edildi
57 dakika önce
Zonguldaklı güreşçi Mehmet Miraç Alaca, Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampına davet edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
Zonguldaklı güreşçi Mehmet Miraç Alaca
, Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampına davet edildi.
Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın yetiştirdiği ve geleceğin sporcusu olarak görülen Mehmet Miraç Alaca, 12-13 yaş grubu arasında şampiyonlarda gösterdiği başarılı performansıyla tüm dikkatlerini üzerine çekmişti. Başarılı sporcu Alaca, 26 Ağustos ve 7 Eylül
tarihleri arasında yapılacak Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampına davet edildi. Mehmet Miraç Alaca, kampta göstereceği performansa göre ay-yıldızlı forma altında Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. - ZONGULDAK
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