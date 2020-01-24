Zonguldaklı sporcular Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldaklı sporcular Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı - Son Dakika Spor

Zonguldaklı sporcular Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

7 saat önce

Wushu Federasyonu faaliyet programında yer alan Budokaido Kyokushin Ashihara Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasına katılan Zonguldaklı sporcular Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Zonguldaklı sporcular Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı, System.String[]

Wushu Federasyonu faaliyet programında yer alan Budokaido Kyokushin Ashihara Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasına katılan Zonguldaklı sporcular Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen şampiyonaya bin 100 sporcu katıldı ve kıyasıya mücadele yaşandı. Zorlu geçen şampiyona sonrası başarı sağlayan sporcular 19-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yarışmaya katılan Bekir Kaya büyük erkekler +95 kg Türkiye ikincisi, Harun Reşit Basan büyük erkekler Türkiye ikincisi,Devrim Nazif Kapucu büyük erkekler 70 kg Türkiye üçüncüsü olurken Oktay Ören ve Mahmut Cin'de derece elde ederek Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Zonguldak İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya yaptığı açıklamada, "Sporcularımız güzel bir antrenman dönemi geçirip Türkiye Şampiyonasına hazırlandı ve emeklerinin karşılıklarını dereceler ile aldılar. Başarılı olan sporcularımız 19-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Milli Sporcu olarak katılmaya hak kazandılar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan da derece ile dönecekler. Spora ve sporcuya destek olan Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'e de teşekkürlerimi sunarım"dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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