Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu

6 saat önce

Zonguldaklı sporcu Küraş Demirci, İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Büyükler Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu.

Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu, System.String[]

Zonguldaklı sporcu Küraş Demirci, İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Büyükler Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu.


Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4- 8 Mart tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası seçmeleri yapıldı. Seçmelere Zonguldaklı sporcu Kürşat Demirci katıldı. Büyükler Bodybuilding kategorisinde birbirinden zorlu rakipleri geride bırakan Demirci, müsabakalar sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Zonguldaklı sporcunun bu büyük başarısı kentte de sevinçle karşılandı. Öte yandan Kürşat Demirci'nin Gençler kategorisinde de 2 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.


Zonguldaklı sporcu Kürşat Demirci, "Büyük bir irade, azim ve emekle hazırlanmış olduğum Avrupa Şampiyonası seçmelerinde şampiyon oldum. Bu üçüncü şampiyonluğum. Büyüklerde ise ilk yarışmamdı. Çünkü unvanı korumam gerekliydi. Kolay olmadı. Güzel, çekişmeli bir yarış oldu. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

İstanbul, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması

Son Dakika Haberleri
23:32 Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"
23:28 Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"
23:28 TBF'den koronavirüse karşı önlem
23:26 CANLI YAYIN DUYURUSU
23:17 Nihat Özdemir: Başakşehir hepimiz için bir gurur kaynağı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]