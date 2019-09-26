Son Dakika Haberleri: Zonguldaklı yüzücüler, Galatasaray, Fenerbahçe ve Enka'ya rakip olacak
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Zonguldaklı yüzücüler, Galatasaray, Fenerbahçe ve Enka'ya rakip olacak

47 dakika önce

Zonguldak Yüzme Kulübü sporcuları G.Benay Okyay ve Ş.Naz Sever baraj müsabakalarını başarı ile geçerek İstanbul'da yapılacak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde Zonguldak'ı temsil edecek.

Zonguldaklı yüzücüler, Galatasaray, Fenerbahçe ve Enka'ya rakip olacak, System.String[]

Zonguldak Yüzme Kulübü sporcuları G.Benay Okyay ve Ş.Naz Sever baraj müsabakalarını başarı ile geçerek İstanbul'da yapılacak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde Zonguldak'ı temsil edecek.


Zonguldak Yüzme Kulübü başarılarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Zonguldak Yüzme Kulübü sporcuları G.Benay Okyay ve Ş.Naz Sever 11-12 yaş Ulusal Gelişim projesi Bölge baraj müsabakalarında aldıkları dereceyle 18-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Ulusal Gelişim projesi Bölge Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Zonguldaklı sporcular en iyi 327 sporcu arasına girerek yarı finalde, Galatasaray, Fenerbahçe ve Enka gibi köklü kulüplerle mücadele edecek.


Kulüp Antrenörü İlker Buğra Kubilay, "Sporcularımız ile hedeflediğimiz nokta bu noktada sınırlı değil. Bu yılki hedefimiz en iyi 20 sporcu skalasının içine girip burada da milli takıma göz kırpmak. Kamp dönemini 100. yıl Ecopark'ta verimli bir şekilde geçirdik. Sonra kazanmış olduğumuz ivmeyi Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in spora ve sporcuya verdiği destekle birlikte kilimli havuzunda üst seviyeye taşıdık. Günde 3 saatten haftada 7 antrenman yapan sporcular pazartesi ve cuma dinlenip cumartesi ve pazar çift antrenmanla yüksek bir hırs ile başarıya odaklanmışlardır" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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