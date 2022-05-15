Zonguldaklılar güneşli havayı sahilde ve piknik alanlarında değerlendirdi - Son Dakika
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Zonguldaklılar güneşli havayı sahilde ve piknik alanlarında değerlendirdi

15.05.2022 16:51
Zonguldaklılar güneşli havayı sahilde ve piknik alanlarında değerlendirdi

Zonguldak'ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde ve piknik alanlarında zaman geçirdi.

Zonguldak'ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde ve piknik alanlarında zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Sahil boyunca yürüyen Zonguldaklılar, piknik yapıp yeşil alanlarda dinlendi. Çocuklar da ebeveynleriyle park ve bahçelerde eğlendi.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları da balık tutup spor yaparak keyifli vakit geçirdi.

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Zonguldak, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldaklılar güneşli havayı sahilde ve piknik alanlarında değerlendirdi - Son Dakika


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