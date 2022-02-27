Zonguldaklılar güneşli havayı sahillerde değerlendirdi - Son Dakika
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Zonguldaklılar güneşli havayı sahillerde değerlendirdi

27.02.2022 17:09

Zonguldak'ta hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillerde vakit geçirdi.

Zonguldak'ta hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye'nin birçok kentinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 10 dereceye ulaştığı Zonguldak'ta vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahil boyunca yürüyüş ve piknik yapıp yeşil alanlarda dinlendi. Sahillerde bu nedenle yoğunluk yaşandı.

Çocuklar da ebeveynleriyle park ve bahçelerde eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Zonguldaklılar güneşli havayı sahillerde değerlendirdi
Zonguldaklılar güneşli havayı sahillerde değerlendirdi
Zonguldaklılar güneşli havayı sahillerde değerlendirdi

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Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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