Zonguldakspor'un Minik Yıldızları Madende

- Zonguldakspor'un minik yıldızları madendeZONGULDAK - Bir dönemin efsane takımı Zonguldakspor'un minik yıldızları, Türkiye Taş Kömürü Kurumu çalışan madenci ağabeylerini ziyaret ederek ocaktan çıkan işçilere ayran ikram etti.

- Zonguldakspor'un minik yıldızları madende



ZONGULDAK - Bir dönemin efsane takımı Zonguldakspor'un minik yıldızları, Türkiye Taş Kömürü Kurumu çalışan madenci ağabeylerini ziyaret ederek ocaktan çıkan işçilere ayran ikram etti.

Zonguldak Kömürspor'un minik yıldızları ve teknik ekibi Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üzülmez Müessesesinde maden işçilerini ziyaret ederek madencilere ayran ikram etti. Üzülmez Müessesesinde madenci ağabeylerinin çalıştığı iş yerlerini gezen ve çalışma şartlarını yerinde inceleyen minikler yıldızlar bilgiler aldı. Yerin metrelerce altında çalışan işçileri kuyu başında karşılayan minik yıldızlar madencilere ayran ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zonguldak Kömürspor Altyapı Antrenörü Muhammet Şafak, "Bizde doğma büyüme Zonguldaklıyız. Emeğin başkenti Zonguldak'ta madenin ne şekilde çıkartıldığını göremesek bile nereden nasıl çıkartıldığını mühendislerimizden, müdürlerimizden öğrendik. Çocuklarımıza hayatta her şeyin futboldan ibaret olmadığını göstermek için bugün burayı ziyaret etmek için geldik. Sağ olsunlar bizlerle çok ilgilendiler. Zonguldak madeniyle herkesin bildiği bir şehir madencilerimiz zor şartlar altında ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Biz de onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Ayrıca TTK ve özel şirketler harici bu şehirde kaçak tabir edilen maden ocakları var. Büyük bir kesimden bahsediyoruz. İnşallah kısa zamanda onların da dertlerine ilaç olurlar. Bir an önce onlar da evlerine, çoluk çocuklarına ekmek getirebilir" ifadelerine yer verdi.

Madencilerin çalıştığı iş yerini ziyaret eden minik yıldızlar ise "Futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını hocamız söyledi. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Daha önce madene hiç gelmemiştim, çok güzel bir duygu" dediler.

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