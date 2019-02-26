Zonsiad "Kar Yağışına Rağmen Engel Tanımadı"

Merkezi İstanbul'da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği yağan yoğun kar yağışına rağmen engel tanımayarak "Bu Kahvaltıda İş Var" programının 2.Esenler Sosyal Tesislerinde Pazar günü gerçekleştirdi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği yağan yoğun kar yağışına rağmen engel tanımayarak "Bu Kahvaltıda İş Var" programının 2.Esenler Sosyal Tesislerinde Pazar günü gerçekleştirdi.



Pazar günü Hava şartlarının kar yağışı nedeni ile kötü olmasına rağmen yoğun katılımla gerçekleşen programda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Çaycuma Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gurbet Altay, Karaelmas Kalkınma Derneği Başkanı Metin Kara, AK Parti İlçe Başkanı Av.Umut Özkan, Ak Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı ve Esenler Belediyesi Meclis Üyesi adayı Samet Eren, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Prof Dr.Muharrem Afşar, ZONSİAD'a bağlı iş adamları katılım sağladı.



Açılış konuşmasını ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece yaparak kısaca programın amaçlarından bahsetti. Katılımcılara kar yağışına rağmen ilgi göstererek programa katılım sağlamalarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Ece katılımcılara teşekkürlerini sundu.



ZONSİAD'ın önümüzdeki günlerde yapacağı çalışmalarla ilgili olarak Çaycuma OSGB yatırımla alakalı olarak iş adamlarına imkanları ve teşvikleri ile ilgili sunumu ZONSİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat Aktaş, ZONSİAD Dergisi ve Üyelik Rehberle ilgili ZONSİAD Başkan Vekili Şenol Birol Kabarık, ZONSİAD Fuarıyla İlgili Genç ZONSİAD Başkanı Yunus Emre, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ortaklık fonuyla ilgili ZONSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bayraklı katılımcılara sunumlar yaparak bilgilendirmelerde bulundular.



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,Çaycuma Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, KARAKDER Başkanı Metin Kara, ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay, Prof Dr.Muharrem Avşar, AK Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren katılımcılara selamlama konuşması yaptılar.



Protokol konuşmaları sonrasında programa katılan iş adamları tek tek görsel sunum eşliğinde tanıtımı yapılırken, görüş ve dilek temenniler alınmasının ardından iş adamları programı serbest olarak tanışma ve görüşmeler ile son buldu. - ZONGULDAK

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