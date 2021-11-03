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ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA - Son Dakika

ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA

03.11.2021 09:50

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son bir yılda yağışların olmamasından kaynaklı Dicle Nehri'nde yaşayan 42 balık türünün dörtte birinin tehlike altında olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son bir yılda yağışların olmamasından kaynaklı Dicle Nehri'nde yaşayan 42 balık türünün dörtte birinin tehlike altında olduğunu söyledi. Satar, İklim değişikliğiyle beraber suyun sıcaklığında yaşanan artış, suyun canlılık çeşidinde de farklılık oluşturdu. 42 tane balık türü olduğunu biliyoruz Dicle Nehrinde, bunların dörtte biri şu anda görülmez hale geldi. 5 gündür ilimizde yağışlar var, bu yağışların buraya bir can suyu katacağını düşünüyorum dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklığın görüldüğü Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, toplu balık ölümlerinin sadece yağışlardan kaynaklanmadığını, buralarda yapılan tarımsal atıkların ve bazı fabrikaların sularının arındırılmadan suya karışmasının etkili olduğunu söyledi. Dicle Nehri'ndeki 42 balık türünün dörtte birinin artık görünmediğine vurgu yapan Satar, şöyle konuştu

Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır ve çevresine ciddi yağışlar yağmıyor. Yapılan tespitlerde ciddi ölçüde balık ölümleri meydana geldi bu yıl içerisinde. Bunun sebepleri var, sadece su azalmasıyla değil, aynı zamanda buralarda yapılan tarımsal atıkların sulara aktarılması, bazı fabrikaların sularının arındırılmadan suya karışması, turistik yerlerdeki atıkların da direkt Dicle Nehrine karışması, buradaki balık ölümlerinin sayılarında artış meydana getiriyor. İklim değişikliğiyle beraber suyun sıcaklığında yaşanan artış, suyun canlılık çeşidinde de farklılık oluşturdu. 42 tane balık türü olduğunu biliyoruz Dicle Nehrinde, bunların dörtte biri şu anda görülmez hale geldi. Özellikle bu kirleticilerin önlenmesi lazım, rastgele yapılan ilaçlamalar ile fabrika atıklarının kontrol altına alınması lazım ve bunların belli bir işlemden sonra aktarılması lazım.

'YAĞAN YAĞIŞLAR BURAYA CAN SUYU KATACAK'

Diyarbakır'da 5 gündür yağan yağmurun Dicle Nehri'ne can suyu katacağını ifade eden Satar, Bu yağışların buraya bir can suyu katacağını düşünüyorum. Türleri belki kurtaramasak bile en azında yavaş yavaş buraya girişleri olacaktır. İklimsel değişimleri göz önüne alırsak bu yağışlar devam etmeyebilir. İleride biraz daha kurak zamanlar bizi bekliyor. Dicle Nehriyle ilgili önlemler almamız lazım, suyu çok düzgün bir şekilde kullanmamız lazım ve belli stratejiler belirlememiz gerekiyor dedi.

'BİRÇOK YENİ TROPİKAL HASTALIK BURAYA GİRECEKTİR'

Kuraklıkla birlikte tropikal hastalıkların da buraya gireceği uyarısında bulunan Satar; Tabi bu artan sıcaklıkla beraber bizim tropikal kökenli hastalıklara dikkat etmemiz lazım, çünkü artık vektörler buralara da girmeye başladı. Bu hastalıkları taşıyabilecek bazı böcekler olsun, sivrisinekler olsun bunların türlerinde de bir değişme söz konusu, biz bunları da izlemeye çalışacağız. Bunlara da dikkat edilmesi lazım, birçok yeni tropikal hastalık buraya girecektir şeklinde konuştu.

ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA
ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA
ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA
ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZOOLOJİ PROFESÖRÜ SATAR DİCLE NEHRİ'NDEKİ 42 BALIK TÜRÜNÜN DÖRTTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA - Son Dakika
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