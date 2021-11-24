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Zoom 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti - Son Dakika

Zoom 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti

24.11.2021 12:15
Zoom 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti

Zoom Video Communications, Inc. 31 Ekim'de sona eren üçüncü mali çeyrek finansal sonuçlarını bugün açıkladı.

Zoom Video Communications, Inc. 31 Ekim'de sona eren üçüncü mali çeyrek finansal sonuçlarını bugün açıkladı. Rapora göre, üçüncü çeyrek toplam geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüyerek 1 milyar 50 milyon 800 bin dolar oldu. Son 12 ayda gelire 100 bin dolardan fazla katkı yapan müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrek GAAP faaliyet geliri yüzde 27,7 ve GAAP dışı faaliyet geliri ise yüzde 39,1 arttı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zoom kurucusu ve CEO'su Eric S. Yuan, "Üçüncü çeyrekte yıllık kullanıcı etkinliğimiz Zoomtopia'yı platformumuzun yeni özelliklerden Zoom Events üzerinde gerçekleştirdik. Bu sürükleyici ve çok kanallı konferansta, kullanıcılarımızı nasıl iletişim platformumuzun merkezine yerleştirdiğimizden, teknolojimize eklediğimiz yeni iş akışlarına, Zoom'un iş birliği konusunda çıtayı daha yukarı taşıyan yeteneklerinden, işletmelerin müşterileriyle yüz yüze iletişim kurma konusunda elini güçlendirdiğimiz Zoom Events ve yakında sunacağımız Video Engagement Center'a kadar birçok yeniliğimizi duyurduk. Bazı şirketlerin ofise dönüş konusunda denemeler yaptığı son dönemde, ofisten, uzaktan ya da hibrit tüm çalışma modellerini güçlendirmek için tasarladığımız Hot Desking, Whiteboarding ve Smart Gallery çözümlerimizi tanıttık. Zoom olarak, inovasyon ve özveri ile müşterilerimize mutluluk ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

"GENİŞ MÜŞTERİ KİTLEMİZ EN ÖNEMLİ ARTLARIMIZDAN"

Eric S. Yuan, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamanın devamında, "Önümüze baktığımızda, güçlü karlılık ve işletme nakit akışında elde ettiğimiz büyümenin yanı sıra, bu yılı toplam gelirde yüzde 54'lük bir büyüme ile 4.079 ila 4.081 milyar dolar arasında kapatacağımızı öngörüyoruz. İşletmelerin, bireylerin ve geliştiricilerin bağlantı kurmaları, iş birliği yapmaları ve esnek hibrit çalışma dünyalarını oluşturmaları için vazgeçilmez bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Gelecekteki hedeflerimize yürürken; küresel markamızın, yenilikçi teknolojilerimizin ve geniş müşteri kitlemizin en önemli artılarımız olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

2022 MALİ YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL ÖZETİ

Rapora göre 2022 mali yılı üçüncü çeyrek finansal özeti incelendiğinde, toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüyerek 1 milyar 50 milyon 800 bin dolar oldu. Faaliyet geliri ve faaliyet marjına bakıldığında ise, GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının üçüncü çeyreğine göre 98,7 milyon dolar artarak 290,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir de 2021 mali yılının üçüncü çeyreğine göre 120,5 milyon dolar artarak 411,3 milyon dolara yükseldi. Üçüncü çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 27,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı yüzde 39,1 olarak kaydedildi.

NET GELİR ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İÇERİSİNDE 340 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Üçüncü çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde 198,4 milyon dolar veya hisse başına 0,66 dolarken bu çeyrekte 340,3 milyon dolar veya hisse başına 1,11 dolar oldu. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili bordro vergileri, adi hisse senetlerinin hayır amaçlı bağışlarıyla ilgili giderler, satın almayla ilgili giderler ve katılan menkul kıymetlere atfedilebilen dağıtılmamış kazançlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 338,4 milyon dolar oldu. 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde GAAP dışı net hisse başına gelir 1,11 dolar, GAAP dışı net gelir 297,2 milyon dolar ve hisse başına 0,99 dolardı.

Nakitler ve pazarlanabilir teminatlar tarafında, 31 Ekim 2021 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve pazarlanabilir teminatlar 5,4 milyar dolardı. İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ise, 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde 411,5 milyon dolarken, bu çeyrekte 394,6 milyon dolar oldu. Gayrimenkul ve ekipman alımlarının hariç bırakıldığı operasyonel aktivitelerden doğan net nakit olarak tanımlanan serbest nakit akışı, 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde 388,2 milyon dolarken, bu çeyrekte 374,8 milyon dolar oldu.

MÜŞTERİ SAYILARINA İLİŞKİN RAKAMLAR

Müşteri bilgilerine de yer verilen rapor içerisindeki detaylara göre, toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2022 mali yılı üçüncü çeyreğinin sonunda Zoom'un müşteri sayıları şu şekilde açıklandı:

"Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 2.507 müşteriye ulaşılırken, bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 94 arttı. Toplamda 10'dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 512 bin 100 ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18 arttı. Toplamda 10'dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 14 çeyrek boyunca yüzde 130'un üzerinde gerçekleşti."

Finansal görünüme bakıldığında Zoom, 2022 mali yılı dördüncü çeyrek ve 2022 mali yılının tamamı için taşıdığı beklentileri de paylaştı:

"2022 Mali Yılı Dördüncü Çeyrek: Toplam gelirin 1.051 milyar dolar ile 1.053 milyar dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 361 ile 363 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında hisse başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 307 milyon dolar GAAP dışı ağırlıklı ortama hisse ile 1,06 ile 1,07 dolar arasında olması bekleniyor. 2022 Tam Mali Yılı: Toplam gelirin 4.079 ile 4.081 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyet gelirinin 1.598 ile 1.600 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı hisse başı gelirin yaklaşık 306 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortalama hisse ile 4,84 ile 4,85 dolar arasında olması bekleniyor."


Zoom 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti
Zoom 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zoom 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti - Son Dakika


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