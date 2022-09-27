Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır? - Son Dakika
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Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

27.09.2022 22:08
Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Zoom sohbetleriniz sıkıcılaşıyor mu? Neden yüzünüze ve arka planınıza harika efektler ekleyen Snap Camera uygulamasından bir filtreyle işleri renklendirmiyorsunuz?

Zoom video görüşmeleri ile bilgisayarınızın ana kamerası sizi ve çevrenizi görüntüler. Normal ofisinizde, yatak odanızda veya mutfağınızda kendiniz gibi görünmek istiyorsanız sorun değil. Ama bu sıkıcı. Bunun yerine, Snap kamera uygulamasıyla görünümünüze ve arka planlarınıza biraz renk katın.

Snapchat'in arkasındaki şirket tarafından yapılan bu uygulama, basit eklentilerden tüm görünümünüzü değiştirenlere kadar yüzünüze ve arka planınıza efektler ekleyen çeşitli eğlenceli filtreler sunar. Birkaçı yüzünüzü ve arka planınızı bile değiştirecek.

Snap Camera, özel bir program olarak mevcuttur, böylece onu PC'nize kurabilirsiniz. Snap Camera ve Zoom'u aynı anda kullanarak, çeşitli farklı filtreleri deneyebilir ve görüşmedeki diğer herkesin görmesi ve keyfini çıkarması için Zoom'daki görünümünüzü değiştirebilirsiniz. Bunu nasıl kuracağınız aşağıda açıklanmıştır.

Snap Kamerayı Kur

Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Henüz sahip değilseniz, Zoom Client for Meetings yazılımını indirip yükleyin. Ardından, Snap Camera uygulamasını indirin ve yükleyin. Kendinizi kamera görüntüleyicide görmek için Snap Camera uygulamasını açın. Farklı kategoriler arasında gezinerek veya Arama alanına bir terim yazarak aratarak kullanmak istediğiniz filtreyi bulun.

Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Bir filtreye karar verdikten sonra Zoom'u açın ve bir toplantıya katılın. Video ekranında Zoom'un kullanacağı kamera kaynağını değiştirin. Uygulama için varsayılan kameradan geçiş yapmak için Videoyu Başlat düğmesinin yanındaki oku tıklayın ve Snap Camera'yı seçin.

Şimdi videonuzu açmak için Videoyu Başlat'a tıklayın ve halihazırda uygulanmış olan Snap filtreniz ile yüzünüzü görmelisiniz. Toplantıdaki herkesin filtrenizi de görebileceğini unutmayın.

Filtreleri Değiştir

Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Ardından, Zoom toplantısı sırasında istediğiniz zaman filtreyi değiştirebilirsiniz. Kullanımı daha kolay olması için Snap Camera uygulamasını Zoom uygulamasının yanına yerleştirmek isteyebilirsiniz. Snap Camera'da farklı bir filtreyi tıkladığınızda, Zoom'daki yüzünüz bu görünümü alacak şekilde değişecektir.

Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Normal görünümünüze ve arka planınıza dönmek için Snap Camera uygulamasını kapatın ve Snap Camera'yı tamamen kapatın. Zoom video pencerenize dönün, Video düğmesinin yanındaki oku tekrar tıklayın ve kaynağı ana kameranıza geri çevirin.

Snap Camera'yı Başlangıçta Başlatın

Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Snap Camera filtrelerinin bilgisayarınızı her başlattığınızda kullanılabilir olmasını istiyorsanız, Snap Camera uygulamasını açın ve sağ üstteki Ayarlar simgesine tıklayın. Sistem Başlangıcında Snap Camera'yı Çalıştır yazan anahtarı açın.

Artık Windows'ta oturum açtığınızda uygulama otomatik olarak başlayacak ve bir sonraki Zoom aramanız için görünümünüzü canlandırmak için her şeyin hazır olmasını sağlayacaktır.

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Kaynak: Tekmoloji

Snapchat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Zoom'da Snapchat Filtreleri Nasıl Kullanılır? - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

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