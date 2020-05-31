Zoom Ücretsiz Üyeliklere Güvenlik Önlemi Sunmayacak - Son Dakika

Video konferans programı Zoom, güvenlik açıkları ile ilgili açıklama yaptı. Zoom artık sadece ücretli üyelikler için yüksek güvenlik sunacak.



Son zamanlarda oldukça fazla kullanılan görüntülü ve sesli konuşma programı Zoom, özellikle online eğitimlerde kullanılıyor. Koronavirüs sürecinde markasının adını ve değerini artıran Zoom, alanında güzel bir yere sahip. Ancak son zamanlarda sık sık güvenlik açıkları yaşanıldığı iddia edilen uygulama, şikayetlerin hedefi oldu. Hatta Zoom'a dava bile açıldı.



Bu konuda açıklama yapan şirketin güvenlik danışmanı Alex Stamos konu ile alakalı şu sözleri dile getirdi: "Zoom'un güvenliğini artırmanın yanı sıra bize duyulan güveni de artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız geliştirmeler, uygulamayı ücretli kullanan kişiler ile kim olduğunu bildiğimiz kurumsal hesapları kapsayacak."



Ücretsiz Üyeliklere Güvenlik Sağlanmayacak!



Yapılan bu açıklamada uygulamayı ücretsiz kullananlar için bir güvenlik önlemi alınmayacağı söyleniyor. Tabi ücretli üyelikler için büyük güvenlik önlemleri söz konusu. Ancak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da Zoom'un güvenlik önlemlerinden yararlanabilecek.



Bu tavır ne kadar doğru bilinmez ancak Zoom bu konuda böyle bir politika izlemeyi tercih ediyor. Bakalım Zoom ilerleyen dönemlerde güvenlik anlamında ücret ödemeyen kullanıcılara destekte bulunacak mı?