Zoom'un ilk çeyrek geliri yüzde 191 artışla 956.2 mln. dolar

Videokonfreans platformu Zoom Video Communications gelirleri ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 191 büyüyerek 956.2 milyon dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle kullanımın büyük ölçüde arttığı son 12 ayda gelire "100 bin dolardan fazla katkı" yapan müşteri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 arttı.