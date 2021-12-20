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Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi - Son Dakika

Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi

20.12.2021 10:11

Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendiBURSA Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri, doğal ortamlarından farksız bir hayat sürüyor.

Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi

BURSA Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri, doğal ortamlarından farksız bir hayat sürüyor. Amur kaplanı, tek sıçrayışta bakıcısının astığı eti kaparken, ayılar ise toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi buldu.

Dünya standartlarında 206 bin metrekare alana kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların doğal ortamlarını aratmıyor. Hayvanat bahçesinde günlük takip edilen hayvanlar, daha uzun süre yaşama imkanı buluyor. İdari binalar, hayvan mutfağı, hayvan kliniği ve iyileştirme merkezi, sosyal tesisleri ve eğitim ünitelerinin bulunduğu hayvanat bahçesi, yüzden fazla türde yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor. Aslan, zürafa, zebra, leopar, geyik, maymun, boz kurt, lama, lemur, penguen, fok balığı ve kuş türlerinin yer aldığı hayvanat bahçesinde kaplan ve ayının beslenmesi doğal yaşam ortamlarındaki gibi sağlanıyor.

"Tek sıçrayışta eti kaptı"

Direğin üzerine bakıcısı tarafından asılan etin kokusunu alan amur kaplanı, gözüne kestirdiği eti tek hamlede kaptı. Afiyetle etini yiyen kaplan, bu egzersizlerle ormanda yaşamış gibi zinde ve çevik kalıyor.

"Elleriyle koymuş gibi buldular"

Ayıların da balık avı, aynı kaplan gibi saniyeler sürdü. Bakıcılarının toprak altına gizlediği balıkların kokusunu alan ayılar, elleriyle koymuş gibi balıkların yerini buldu. Toprağı hızla pençeleriyle kazan ayılar, balığın ortaya çıkmasıyla birbirine tepki gösterdi. Daha sonra diğer balıkları da bulan ayılar, bir köşeye çekilerek avlarını keyifle yedi.

Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, "Buradaki hayvanlara doğal ortamına uygun hayat sağlıyoruz. Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi olan 3 olan hayvanat bahçesinden birisidir. Kuruluşundan beri her ay buraya Hollandalı bir danışman gelerek denetimlerini sürdürüyor. Bizler burayı Avrupa Hayvanat Bahçeleri standartlarında kurduk. Bu da şu demek oluyor, hayvanların doğal ortamında yaşamaya uygun alanlar oluşturmak. Bugün herhangi bir Avrupa Hayvanat Bahçesine gidin, orada aslan nasıl yaşıyorsa, burada da öyle yaşıyordur. Mümkün olduğu kadar o hayvanın doğal yaşam yapısına uygun ortamlar oluşturuluyor. Mesela bizim alanımızda ayı suya da giriyor, tırmanıyor da. Beslenirken tabiatta ne yiyorsa ona benzer gıdalar veriliyor. Hangi zamanlarda beslenmesi gerekiyorsa ona göre planlanıyor. Burada bakım daha iyi olduğu için ömürleri de uzun oluyor" diye konuştu.

Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi
Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi
Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi
Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi

Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zoopark'ta yırtıcı hayvanların beslenmeleri böyle görüntülendi - Son Dakika


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