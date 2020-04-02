Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zootekni Derneğinden 'Tarım Eylem Planı' önerisi - Son Dakika

Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi

6 saat önce

Van Zootekni Derneği Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için Tarım Eylem Planı'nın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Zootekni Derneğinden

Van Zootekni Derneği Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için Tarım Eylem Planı'nın oluşturulması gerektiğini belirtti.


Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyada olağanüstü bir durumun yaşandığını, en güçlü ekonomilerde bile sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe salgından dolayı yaşanabilecek üretim kesintilerinin gıda tedariki açısından tehlike oluşturacağını belirten Erkan, hayvansal ve bitkisel üretimin bütünü olan tarımın diğer sektörlerden farklı olduğunu ifade etti.

"Çözüm önerileri getirilmeli"

Tarım sektöründe zamana bağlı faaliyetlerin büyük bölümünün ötelenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erkan, şöyle konuştu:

"Bir süt sığırı işletmesinde sağımı erteleyemezsiniz. Hasat zamanı gelen sebzenin, meyvenin dalından alınması gerekir. Baharın yüzünü gösterdiği bugünlerde, ülkemizin pek çok yöresinde tohumun toprağa atılması ve hayvanın merayla buluşması gerekiyor. Toplum sağlığını korumak, can kaybını en düşük seviyede tutabilmek adına hayatı yavaşlatacak birçok adım atıldı. Tüm önlemleri destekliyoruz. Hayatı yavaşlatırken tarımsal üretim boyutunu ayrı değerlendirmeliyiz. Aksine üretime, tarımsal ürüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ve yakın gelecekte faklı önlemler almak zorundayız. Bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde sıkıntıya neden olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. Gelecek yıl raflarda bakliyat, salça ya da zeytin bulmak istiyorsak aksamaya neden olabilecek olumsuzlukları öngörüp gecikmeden çözüm önerileri getirilmelidir."

Yem bitkisi stoklarının ortaya koyulması gerektiğini ifade eden Erkan, sıkıntı yaşanması muhtemel yem bitkileri için alternatiflerin mutlaka değerlendirilmesi, daha fazla üretimin yapılması için tüm alanların ekilmesini sağlamanın temel hedefler arasına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bu dönemde özellikle mevsimlik işçilerin durumuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erkan, şöyle devam etti:

"Dünyada bir buçuk milyar dolayındaki tarım işçisinin neredeyse yarıya yakını mevsimlik işçi konumundadır. Günümüz şartlarında, mevcut önlemler nedeniyle üretimlerin aksamasının sonuçlarını düşünmek bile üzüntü vericidir. Bugün virüsün etkisini en üst düzeyde hisseden AB, üretiminin aksamaması için 1,5 milyon mevsimlik işçinin serbest dolaşımını sağlayabilme yollarını arıyor. Yaşanan olumsuz durum 1-2 ay içinde kalkacak gibi görünmüyor. Bu durumda stratejik öneme sahip bitkisel ve hayvansal ürünlerin tedarikinde sorun yaşamamak için çok iyi planlamalar yapılması gerekiyor. Bu aşamada, oluşabilecek riskleri minimuma indirmek için sektöre yönelik tüm paydaşların katılımıyla 'Tarım Eylem Planı' hazırlanmalıdır."

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:04 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi         
00:41
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar         
00:04
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı         
23:58
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi         
23:38
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum         
23:36
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek         
23:33
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı         
23:31
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek         
23:25
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı         
22:49
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin? Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?         
22:47
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti         
22:45
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı         
22:34
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu         
22:13
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı         
22:10
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı         
21:57
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede         
21:46
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor         
21:23
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
21:06
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı         
21:05
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı         
20:36
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
20:26
FETÖ ile bağlantılı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı         
20:25
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı         
20:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 00:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]