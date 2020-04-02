Zootekni Dernek Başkanı Erkan: "Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zootekni Dernek Başkanı Erkan: 'Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım' - Son Dakika Ekonomi

Zootekni Dernek Başkanı Erkan: "Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım"

28 dakika önce

Zootekni Dernek Başkanı Erkan: "Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım" Van Zootekni Dernek Başkanı Cengiz Erkan, korona virüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir takım tedbirler alınırken tarımsal üretim konusunda da eylem planları hazırlanması gerektiğini söyledi.

Zootekni Dernek Başkanı Erkan: "Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım"

VAN - Van Zootekni Dernek Başkanı Cengiz Erkan, korona virüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir takım tedbirler alınırken tarımsal üretim konusunda da eylem planları hazırlanması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Korona virüs kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü önlemler alınıyor. Özellikle de korona virüsün etkisini giderek artırdığı son dönemlerde Sağlık Bakanlığı toplum sağlığını korumak ve kaybın boyutunu en aza indirmek için ciddi adımlar atıyor.

"Planları iyi olan toplumlar başarı sağlayarak ayakta kalacaklardır"

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Van Zootekni Dernek Başkanı Cengiz Erkan, bir taraftan korona virüsle mücadele ederken diğer taraftan tarım üretimi konusunda da eylem planlarının hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Süreçte planları iyi olan toplumların başarı sağlayarak ayakta kalacaklarını ifade eden Zootekni Dernek Başkanı Erkan, "Dünyayı çok ciddi anlamda etkileyen korona virüs salgını sürecinde hayvansal üretim özelinde bütün zirai üretimi değerlendirmemiz gerekiyor. Mevcut durum içerisinde ilk karşılaşılan sorun gıdaya olan talebin giderek panik havası içerisinde artmasıydı. Dünya son derece olağanüstü bir durum yaşıyor. Bugün dünyanın en güçlü ekonomileri bile mevcut durum karşısında diz çökmek üzeredir. Paranın önemli olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Bu aşamada planları iyi olan toplumlar başarı sağlayarak ayakta kalacaklardır. Boyutu ve şekli daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için bazı alanlarda eylem planlarının devreye sokulması gerekiyor. Bu alanlardan ilk ve en önemlisi tarımsal üretimdir. Tarım; bitkisel ve hayvansal üretiminin bütünüdür" dedi.

"Bir metrekareyi boş bırakacak lüksümüz yok"

İlkbahar ayıyla birlikte tohumun toprakla ve hayvanın da merayla buluşması gerektiği bir zaman olduğunu hatırlatan Erkan, tarım çalışanlarının büyük bir kesiminin de 65 yaş üstü çiftçinin oluşturduğunu söyledi. Erkan, "Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmamak durumundayız. Farklı planlamalar ve önlemler alınması lazım. Bu süreçte çalışma alanından uzaklaştırılan genç nüfusun bu alanlara yöneltilmesi önerilebilir. Bizim bu aşamada bir metrekareyi boş bırakacak lüksümüz yok. Bizler üretmek durumundayız" diye konuştu.

Şu an market ve manavlarda erişilen ürünlerin sorunsuz dönemde yapılan üretimin eseri olduğuna dikkat çeken Erkan, "Bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların özellikle yaş meyve sebze üretiminde sıkıntıya neden olacağı mutlaka dikkate alınmalıdır. Gelecek yıl raflarda kuru gıdada fasulyesinden bulguruna, nohutuna kadar bulmak istiyorsak bunun planlamasını şimdiden yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Mevsimlik tarım işçileri göz ardı ediliyor"

Salgın sürecinde mevsimlik tarım işçilerin göz ardı edildiğini anımsatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada tarım işçilerinin sayısı 1.1 milyar civarlarındadır. Bunun yarısı da mevsimlik işçi konumundadır. Türkiye'de 6-7 milyon tarım işçisi, yine 3,5 milyonu mevsimlik tarım işçisi konumunda ki bunların pek çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi vatandaşıdır. Alınan bu önlemler çerçevesinde mevsimlik tarım işçilerinin de değerlendirilmesi gerekiyor."

Zootekni Dernek Başkanı Erkan: Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım

Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı 7 gün boyunca laboratuvarda korona virüsle baş başa kalacak olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı: "Bana... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş         
16:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 18:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zootekni Dernek Başkanı Erkan: "Hayatı yavaşlatalım derken üretimi yavaşlatmayalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]