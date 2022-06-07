Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü

Başkent'te aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda biriken sular sonucu yollar göle döndü. Çok sayıda belediye ekibi selde mahsur kalan vatandaşları kurtartmak için harekete geçti.

2 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

SELDEN YÜZEREK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Su yüksekliğinin yer yer yarım metreyi bulduğu yağış sonrasında özellikle ara sokaklarda yer alan mazgalların tıkanması sonucunda bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Yaşanan yoğun yağış sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler ise durumun vahametini ortaya sermeye devam ediyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde birden fazla aracın sular içerisinde sürüklendiği ve bir kişinin sel sularından yüzerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

İŞ MAKİNESİ İLE KURTARDILAR

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

VALİLİK UYARI YAPMIŞTI

Ankara'da etkili olan sağanak yağış öncesinde Valilik'ten vatandaşlara uyarı yapılmıştı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verilmişti: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."