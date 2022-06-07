Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü - Son Dakika
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Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü

07.06.2022 18:20

Ankara'da bugün etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sokaklarda birçok işyeri ve evi su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde ise bir vatandaşın selden yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

Başkent'te aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda biriken sular sonucu yollar göle döndü. Çok sayıda belediye ekibi selde mahsur kalan vatandaşları kurtartmak için harekete geçti.

2 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

Başkent'teki selden yüzerek kaçtı

SELDEN YÜZEREK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Su yüksekliğinin yer yer yarım metreyi bulduğu yağış sonrasında özellikle ara sokaklarda yer alan mazgalların tıkanması sonucunda bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Yaşanan yoğun yağış sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler ise durumun vahametini ortaya sermeye devam ediyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde birden fazla aracın sular içerisinde sürüklendiği ve bir kişinin sel sularından yüzerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Başkent'teki selden yüzerek kaçtı

İŞ MAKİNESİ İLE KURTARDILAR

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Başkent'teki selden yüzerek kaçtı

VALİLİK UYARI YAPMIŞTI

Ankara'da etkili olan sağanak yağış öncesinde Valilik'ten vatandaşlara uyarı yapılmıştı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verilmişti: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Başkent'teki selden yüzerek kaçtı
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Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3) Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3) Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü - Son Dakika

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