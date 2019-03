Zor Bir Yılda Yüzde 2,6'lık Büyüme Ekonomimizin Dayanıklılığını İspat Etti"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 büyümesine ilişkin, "Bu denli zor bir yılda dahi yüzde 2,6'lık büyüme ekonomimizin dayanıklılığını ispat etti.

Gülle, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2018'de karşı karşıya kaldığı açık kur saldırılarına rağmen yıl genelinde yüzde 2,6 büyümesinin Türkiye ekonomisinin temellerinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.



Bu denli zor bir yılda dahi yüzde 2,6'lık büyümenin ekonominin dayanıklılığını ispat ettiğini belirten Gülle, "4. çeyrekteki yüzde 3 daralmanın maruz kaldığımız kur merkezli küresel finansal saldırının etkilerinin iyi yönetilmesi sayesinde makul bir seviyede olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.



Geçen yılın geneline bakıldığında doğru analizin yapılacağına işaret eden Gülle, şunları kaydetti:



"2018'in geneline baktığımızda dünyada, bölgemizde ve doğrudan ülkemize yönelik birbiri ardına devasa problemleri Türkiye adına, büyük bir başarıyla atlattığımızı değerlendiriyorum. Böyle bir ortamda sanayi ve tarım sektörlerinde yüzde 1 seviyelerinde de olsa artışların olması, üretim çarklarının büyük bir azimle döndüğünün göstergesi. İnşaat sektöründeki daralma ise finansal saldırılar sonrası piyasa dengelerinde meydana gelen bozulmanın etkilerine işaret ediyor. Devasa ekonomik saldırılara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız koordinasyonunda ortaya konan mücadelenin başarılı olduğunu açık ve net olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, ekonomimizde gözlemlediğimiz dengelenme süreci sayesinde önümüzdeki dönemde yeniden yukarı yönlü güçlü büyüme oranları yakalayacağız."



"Büyüme rakamlarımızın en büyük destekçisi ihracat oldu"



İsmail Gülle, ihracatın büyüme verilerini "deyim yerinde ise tek başına sırtladığını" aktararak, 2018'in ikinci yarısında ekonomi üzerinden gerçekleştirilen saldırıların büyüme rakamlarına yansımasını bugün hep birlikte gördüklerini vurguladı.



Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:



"GSYH'miz son çeyrekte yüzde 3 daralırken, her şeye rağmen yıl genelinde yüzde 2,6 büyümeyi başardık. Burada en dikkat çekici nokta ise net ihracatın son çeyrekte büyümeye 8,4 puanlık katkı vermesi. İç talebin daraldığı, kamu harcamalarının neredeyse aynı düzeyde kaldığı son çeyrekte büyüme rakamlarımızın en büyük destekçisi ihracat oldu. Yıl genelinde ise net ihracatın büyümeye 3,6 puan katkı verdiğini görüyoruz.



Bugün gelinen noktada, artık ülkemizin her zaman olduğu gibi bu süreci de en az zararla atlatmayı bildiği, ihracatın ülkemiz için vazgeçilmez olduğu konusunda herkes hemfikir. TİM olarak biz de 83 bini aşkın ihracatçımızla geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de çok daha fazla çalışarak, ülkemiz bayrağını tüm dünyada dalgalandırarak hem büyümede hem yatırımlarda hem de istihdamda ülkemize hizmet etmeye, katkı vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere her zaman güvenen, yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere hükümetimize sonsuz teşekkürü borç biliyoruz."



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da "Ekonomide yeniden bahar havası yaşamak istiyorsak 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, hemen 1 Nisan sabahından başlamak üzere yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz." ifadesini kullandı.

