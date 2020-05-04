Zor çocukluk geçirenlerde gelecekte kalp rahatsızlığı riski artıyor - Son Dakika

Çocukken travma geçiren, istismar veya ihmal edilenlerin yetişkinlikte kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin arttığı bildirildi.

Sonuçları Amerikan Kalp Vakfının dergisinde yayımlanan araştırma, Chicago'da Northwestern Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldü.

Araştırma çerçevesinde 3 bin 600'den fazla katılımcının 1985-1986 yıllarından 2018'e kadar takip edildiği Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi Çalışması'ndan faydalanıldı.

Katılımcılar, aileleri hakkında fikir edinilmesi için "Ebeveyniniz ya da evinizdeki bir diğer yetişkin, sevildiğinizi, desteklendiğinizi ve umursandığınızı ne sıklıkta hissettirdi?", "Ebeveyniniz ya da evinizdeki bir diğer yetişkin ne sıklıkta size küfür etti, sizi aşağıladı ya da tehdit altında hissetmenize yol açacak bir harekette bulundu?" gibi soruları yanıtladı.

Uzmanlar, ailelerinden kaynaklı zor bir çocukluk geçirenlerin, 50'li ve 60'lı yaşlarında kalp krizi gibi kardiyovasküler bir rahatsızlığa yakalanma olasılığının yüzde 50'den fazla yükseldiğini ortaya koydu.

Bu kişilerde, vücut kitle indeksi, tansiyon, damarsal işlev bozukluğu ve enflamasyonu artırabilen, hayat boyu stres, sigara tiryakiliği, endişe, depresyon ve hareketsiz yaşam biçimi eğilimlerinin daha yüksek oranlarda gözlendiğine dikkat çekildi.