Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler - Son Dakika
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Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler

06.06.2022 10:42

Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan Zor Dağı, yeşillik ve yer yer karların olması ile büyüleyen görüntülere sahne oldu.

Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler

IĞDIR - Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan Zor Dağı, yeşillik ve yer yer karların olması ile büyüleyen görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en doğusunda, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır, iklimi ile dikkat çektiği gibi sıra sıra uzanan dağları ile de önemli bir konumda yer alıyor. Kentin güneyinde yaklaşık olarak 3196 metre rakımda yer alan Iğdır Zor Dağı, kış ayının zorlu ve çetin geçmesinden sonra ilkbahar ve yaz ayı ile birlikte yeniden yeşile büründü. Havaların ısınmasıyla kent merkezi yaz mevsimini yaşarken yüksek kesimde yer alan Zor Dağı yeni yeni ilkbahar mevsimini yaşıyor. Ortaya çıkan bu eşsiz manzara ise görenleri büyüledi. Doğanın bu eşsiz tablosu havadan görüntülendi.

Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler
Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler
Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler
Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler
Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler
Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler
Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler - Son Dakika

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