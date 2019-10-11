Zor duruma düşen incir üreticine, devlet el uzattı

TMO Aydın'da incir alımına başlıyor

AYDIN - Son yılların en kaliteli incirinin yetiştirildiği Aydın'da düşen incir fiyatları nedeniyle zor duruma düşen incir üreticisinin imdadına devlet yetişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Aydın'da incir alımına başladı. Düzenlenen törenle TMO ile Tariş İncir Birliği arasında protokol imzalandı.

Son yılların en kaliteli ve verimli yılını yaşayan ve dünyanın incir üretim merkezi konumundaki Aydın'da fiyatların beklentilerin altında kalması üreticileri mağdur etmişti. Üreticilerin talepleri doğrultusunda harekete geçen AK Parti Aydın milletvekillerinin girişimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ve Tarım Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile TMO incir alımına başladı.

TMO ile Tariş arasında Tariş İncir Birliği'nin Germencik'teki tesislerinde düzenlenen protokol törenine AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, hazır bulundu. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan protokolü imzaladı.

"Aydın'ın yarısının geçimi incir ve pamuk"

Törende konuşmasına Barış Pınarı Haerkatı'ndaki askerlere başarılar dileyerek başlayan Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Aydın'da incir üretiminin her geçen gün arttığını belirterek ilde yaşayan insanların neredeyse yarısının incir ve pamuk üretimi ile geçindiğini söyleyerek TMO'nun alım yapmasının sevindirici olduğunu kaydetti. İncirin Aydın'ın ihracatına katkısının da yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu belirten Bircan, "Son yılların en kaliteli inciri bu yıl yetişti. Ancak piyasada fiyatlar beklenenin altında kaldı. TMO'nun incir alması üreticiye ve Türkiye ekonomisine çok şey kazandıracaktır" diyerek incir üreticisinin sorununa çare olan herkese teşekkür etti.

"Tüccar ve aracıdan kesinlikle alım yapılmayacak"

Yapılan protokol kapsamında Nazilli ve Germencik'te oluşturulan merkezlerde üreticilerin ürünlerinin alınacağı belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "ÇKS kayıtlarına göre alım yapılacak. TMO'ya incir vermek isteyen üreticimiz ürün tesliminde mutlaka ÇKS belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve banka hesap numarasını ibraz edecek. Alımı yaptıktan sonra, en geç 10 gün içerisinde üreticinin hesabına parası yatacak" diyerek kesinlikle tüccar ve aracılardan incir alımı yapılmayacağını kaydetti.

"14 Ekim'de alımlara başlanacak"

Tariş aracılığı ile TMO'nun alımlarına 14 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirten TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal "Kuru incirde fiyatların olması gereken belli bir rakamda muhafaza edilmesi, ülkemiz ve Aydın için önemlidir. Bu anlamda biz de çalışmalarımızı yaptık. Tariş incir konusunda çok deneyimli. Tariş, imkanlarını, fiziki mekanlarını, eksperlik hizmetlerini, malın muhafaza hizmetlerini bize kullandıracak. Biz de kaynak sağlayarak incir alım sürecini tamamlayacağız. Üreticinin elinde ürün kalmayana kadar alımlarımız da devam edecek" diye konuştu.

Günlerdir kuru incir üreticisinin sorununu çözmek için girişimlerde bulunan AK Parti Aydın Milletvekilleri de incir üreticine verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Pakdemirli'ye ve TMO Genel Müdürü Güldal'a teşekkür etti.

Kilogram fiyatı 18 TL'ye kadar satılabilecek

Fiyatlar hakkında da bilgi veren TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fiyatlarla ilgili bir skala hazırlandığını buna göre üreticilerin ürünlerini 18 TL'ye kadar satabileceklerini söyledi. Hazırlanan listeye göre incir TMO tarafından alınacak incir fiyatları şu şekilde açıklandı: A serisinde 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 0-40 arası olan A1 kalitesi için 18 TL, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 17 TL, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 16,50 TL, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 16 TL, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 14,50 TL, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 13 TL, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 11 TL, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 9,50 TL, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 8 TL, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 6 TL ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 4 TL fiyat belirledi. B serisinde 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 0-40 arası olan B1 kalitesi için 10,50 TL, 41-45 arası olan B2 kalitesi için 10 TL, 46-50 arası olan B3 kalitesi için 9,75 TL, 51-55 arası olan B4 kalitesi için 9,50 TL, 56-60 arası olan B5 kalitesi için 8,75 TL, 61-65 arası olan B6 kalitesi için 8 TL, 66-70 arası olan B7 kalitesi için 7 TL, 71-80 arası olan B8 kalitesi için 6,25 TL, 81-90 arası olan B9 kalitesi için 5,50 TL, 91-100 arası olan B10 kalitesi için 4,50 TL ve 101-130 arası olan B11 kalitesi için de 3,50 TL.