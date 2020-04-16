Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı - Son Dakika Ekonomi

Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı

25 dakika önce

Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü.

Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı

Üreticilerden alınan 70 bin fide Alaşehirli çiftçilere dağıtılacak

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu:

"Çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız"

"Amacımız aynı zamanda yerli fidan kullanarak, gelecek yıllarda kendi tohumumuzu üretmek olacak"

MANİSA - Alaşehir Belediyesi tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını karşısında açıklamış olduğu acil önlem paketi kapsamında Alaşehirli çiftçiler tarafından yerli tohumdan üretilen 70 bin sebze fidesini Alaşehirli çiftçilere dağıtmaya başladı. Hem fide üreticileri hem de çiftçiler yaşadıkları zor günlerde kendilerine destek olan Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.

Alaşehirli çiftçilere yerli tohumdan üretilmiş 70 bin adet sebze fidesi dağıtacak. Belediye acil önlem paketi kapsamında çiftçilere 25 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı planlarken, gelen yoğun talep sonrası 25 bin adet olarak belirlenen hedef 70 bin adete çıkarıldı. Dağıtımın ilk günü çiftçilere 5 bin fide dağıtılırken, Alaşehir Belediye Başkanı hem fide üreticilerini ziyaret etti hem de çiftçilere dağıtımı gerçekleştirdi.

Alaşehir Belediyesi gerek kendi serasında yerli tohumlardan ürettiği gerekse Alaşehir'de yerli tohumlardan üretim yapan üreticilerin sebze fidelerini alarak, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Belediye seralarında yerli tohumdan üretim yapan ve korona virüs salgını nedeniyle pazarlarda satış yapamayan fidancıların fidanlarını da alarak çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Fidan ihtiyacı olan çiftçilerin, taleplerini zabıta müdürlüğüne isimlerine yazdırarak iletmeleri yeterli olacak.

Talep yoğun olunca 25 bin olan hedef 70 bine çıkarıldı

İlk fidan dağıtımını başlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ülkemizi saran bu salgın hastalık nedeniyle belediye olarak acil önlem paketi hazırlamıştık. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak bu salgından en az zararla çıkması için çalışıyoruz. Bizler, çiftçilerimize bölgemiz fidancılarından tedarik edilen yerli tohumlardan yetiştirilmiş 25 bin adet domates, patlıcan, biber fidanı ücretsiz olarak dağıtma sözü vermiştik. Zabıta müdürlüğümüze yapılan başvurularda taleplerin çok olduğunu gördük, ayrıca korona virüs salgını nedeniyle fidan üretimi ile geçimini sağlayan fidancılarımız pazarlara çıkamayacağı için, onların fidanlarını da alarak, onların mağdur olmalarını önlemek amacıyla, 25 bin olan hedefimizi bu günden itibaren 70 bine çıkardık. Bugün itibariyle bu sözümüzü de tutmuş oluyoruz. Fidan dağıtımına başladık. Unutmayalım ki biz tarım ülkesiyiz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Amacımız aynı zamanda yerli fidan kullanarak, gelecek yıllarda kendi tohumumuzu üretmek olacak. Ata'mızın dediği gibi köylünün milletin efendisi olduğunu hiç bir zaman unutmayacağız." dedi.

Bu sene pazarlara çıkamadıkları için ürettikleri sebze fidelerini ne yapacaklarını kara kara düşünürken imdatlarına Alaşehir Belediyesinin yetiştiğini kaydeden fide üreticileri ve geçimini çiftçilikle sağlayan üreticiler, ücretsiz dağıtılan sebze fidelerinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.

Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:52 Kaynak: İHA

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