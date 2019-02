Zor Günde Elimizi Taşın Altına Koyduk"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Yaşadığımız her krizde her zor günde, iş yerlerimiz için de elimizi taşın altına koyduk. 'İşimiz olsun, ekmeğimiz kesilmesin, çalışma barışımız bozulmasın' diye, işverenlerimize de destek olduk." dedi.Kavlak, kentteki bir otelde düzenlenen sendikanın Eskişehir 1 No'lu Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki daralma nedeniyle işletmelerin zor günler geçirdiğini söyledi.Yüksek enflasyon koşullarında işçilerin mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini ifade eden Kavlak, şöyle konuştu:"Yalnızca sizin için değil, iş yerlerimiz için de çok çaba gösterdik. Yaşadığımız her krizde her zor günde, iş yerlerimiz için de elimizi taşın altına koyduk. 'İşimiz olsun, ekmeğimiz kesilmesin, çalışma barışımız bozulmasın' diye, işverenlerimize de destek olduk. Bu çabalarımızı bundan sonra da göstereceğiz. Size söz, koşullar ne olursa olsun, geldiğimiz yerden bir adım geri gitmeyeceğiz, çıtayı bir santim bile aşağı indirmeyeceğiz. Hele bir de ülkede ekonomik şartlar düzelirse, ülkemiz düze çıkarsa, rüzgar bizden yana esmeye başlarsa, o zaman gaza basarız. İşte o zaman uçarız.""Gelecek hepimiz için güzel olacak"Kavlak, hiçbir sözleşmede işçiyi enflasyona ezdirmediklerini aksine enflasyonun üstünde sözleşmeleri bağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Hiç merak etmeyin gelecek hepimiz için güzel olacak. Yeter ki siz umutsuzluğa kapılmayın, yeter ki yüreğinizi karartmayın, Türk Metal'e sahip çıkın, Arkamızda kale gibi durun. Gerisini bize bırakın. Allah'ın izniyle, biz sizin yüzünüzü yere baktırmayacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mutlaka kazanacağız. Şunu da iyi bilin ki biz büyük bir takımız. Koşullara, saha şartlarına, deplasmana bakmayız. Çıkar kendi oyunumuzu oynarız ve emin olun, önümüzdeki sözleşmede de kendi oyunumuzu oynarsak, kendimize güvenirsek, bir ve beraber olursak, iyi mücadele edersek, yine biz kazanırız. Hem de farklı kazanırız."