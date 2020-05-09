Zor günlerin dostu: Türk Kızılay - Son Dakika

Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Kızılay Melikgazi Şube Başkanı Dursun Daş, her dönem ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı olan Cumartesi ve Pazar gününde 2 bin gıda kolisi dağıtımı yapacağız" dedi.



Korona virüs salgınından dolayı sıkıntılı günler geçiren vatandaşların yanında olmak adına çaba sarf ettiklerini söyleyen Kızılay Melikgazi Şube Başkanı Dursun Daş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Melikgazi olarak yeni kurulmuş bir şubeyiz. Bugün Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte Melikgazi ilçesi sınırlarında 2 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapacağız. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz günden bu yana ihtiyaç sahiplerine nakit yardım, gıda kolisi, ekmek ve yemek dağıtımı şeklinde bir çok konuda hizmet vermekteyiz. Kızılay olarak her dönem, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Olağan faaliyet olarak devam ederken Covid-19 virüs salgınından ötürü ciddi şekilde bağış aldık. Bu bağışları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Covid-19 virüs salgını ve Ramazan ayı münasebetiyle faaliyetlerimizde ciddi bir artış var" dedi.



Daş, vatandaşların gönül rahatlığıyla Kızılay'a bağış yapabileceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız, Genel Merkez vasıtasıyla bağış yapabilirler. Bunun dışında Kızılay Melikgazi Şubemizin sosyal medya hesapları var. Nasıl bağış yapılabileceği noktasında bilgilendirmeler mevcut. Banka IBAN numaralarımızı paylaşmaktayız. Bunun haricinde bağış yapmak isteyenler de şubemizin iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilir. Şubemize yapacakları yardımlar ile, ilçemiz sınırları içerisindeki ihtiyaç sahiplerine destek olabilirler. Ayrıca SMS atarak da fidye ve fitre olarak iyilik hareketine destek olabilirler" şeklinde konuştu. - KAYSERİ