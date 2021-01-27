Zor hastalık onu hayattan koparamadı

BASTONU DA ŞIK

Hastalığı yüzünden uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçiren, bir süredir de yürüme güçlüğü çeken oyuncu, önceki gün de elinde bastonuyla çıktığı gezintide görüntülendi.KEYFİ YERİNDE 2018 yılında Multipl Skleroz hastalığı teşhisi konulan oyuncu Selma Blair, Studio City'de görüntülendi. Zorlu bir tedavi sürecini geride bırakan Blair, spor bir şıklık içinde objektiflere takıldı. Keyfinin yerinde olduğu görülen Blair, bir süre de aracının önünde durup kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara poz verdi.'MASKELİ KORUMA

Vivian' karakterini canlandırdığı 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filmiyle üne kavuşan ABD'li oyuncu Selma Blair'e, 2018 yılında Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulmuştu. Blair, hastalığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.SALDIRGAN BİR TÜR

Teşhis aldığında ağladığını söyleyen Blair "Ama bunlar panik gözyaşları değildi. Bunlar artık kontrolünü yitirmiş bir bedenin içinde olduğum için döktüğüm gözyaşlarıydı. ve bu gözyaşlarının içinde biraz da rahatlama vardı" diye konuştu. Blair hastalığının "saldırgan" bir tür MS olduğunu da saklamadı.AİLE VE DOSTLARDAN DESTEK

Hastalığın etkileriyle mücadele ettiğini ifade eden Blair, "bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirmişti. Selma Blair, sosyal medya hesabından da hastalığı ve tedavilerle ilgili süreçleri sık sık paylaşıyor. Selma Blair, ailesi ve dostlarının desteğiyle moral bulduğunu söylüyor.TEDAVİNİN BİR PARÇASI OLARAK KEMOTERAPİ GÖRDÜ

MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti.Tedavi yüzünden saçları dökülen Selma Blair, bunun kendisi için çok da büyük bir kayıp olmadığı düşüncesini yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.'BIRAKAYIM BEDENİM KENDİ İYİLEŞSİN'

Bir çocuk annesi Selma Blair, tedavi nedeniyle gözlerinin eskisi kadar iyi görmediğini belirterek bu yüzden telefonuyla eskisi kadar vakit geçiremediğini, sosyal medyayla ilgilenemediğini de belirtmişti. Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazmıştı.BİR ÇOCUK ANNESİ Selma Blair'in sevgilisi Jason Bleick ile birlikteliğinden 9 yaşında Arthur Saint adında bir oğlu bulunuyor. Hayek, 2004 ile 2009 arasında, efsane müzisyen Frank Zappa'nın oğlu Ahmet Zappa ile bir evlilik yapmıştı.MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler.Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.