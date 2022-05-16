"Zor Karar: Ya Mesleğin, Ya Aşkın"

TRT 1'in iddialı yapımları arasında gösterilen Kara Tahta, 18 Mayıs Çarşamba günü altıncı bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizinin altıncı bölümünde neler olacak?

"Irmak Atlas'ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik içinde izlerken bir kez daha kahrolur. İçindeki öfke ve acıyla Bekir'in kapısına dayanan Irmak, tüm gerçeklerin artık kendisinde de bildiğini söyler. Bu sırada Atlas'ın karşısına çıkan beklenmedik kişi tüm suçlamaları savuşturmak adına elinden geleni yapacaktır. Atlas'ın üzerine atılan suça dair deliller ise oldukça güçlüdür.

Atlas, bulunduğu durumda dahi öğrencilerini ve Aylin'i ihmal etmemenin bir yolunu bulur. Bekir ise Atlas'ın başına gelenleri fırsat bilerek öğrenci velilerini galeyana getirir. Bekir, meslektaşlarının ve öğrencilerinin Atlas'ın arkasında güçlü bir duvar gibi durduğunu sonradan bizzat görecektir.

Münevver, Atlas ve Irmak'ın yakınlaşmasını engellemek için Bekir'in de etkisiyle fevri hareketlerine devam ederken Atlas'ın karşısına çıkan bir diğer zorluk ise öğretmenliğini riske atacak mıdır?"

Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Digil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

Kara Tahta, altıncı bölümüyle 18 Mayıs Çarşamba günü TRT1'de…