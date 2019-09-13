Zor kullanılarak polis merkezine getirildi, üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, zorla polis merkezine getirilen bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.



Alınan bilgilere göre, 12 Eylül 2019 günü 00.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsa kimlik tespiti yapmak istedi. Kimlik bilgilerini vermeyen şahıs, durum üzerine polis merkezine götürülmek istendi ancak bu sırada da ekiplere zorluk çıkardı. Motorize ekiplerin de konuya takviye edilmesinin ardından kademeli olarak zor kullanılarak ekip aracına bindirilen şüpheli, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne intikal ettirildi. Burada yapılan incelemelerde kimlik bilgilerine ulaşılan H.A.'nın üzerinde yapılan aramada 1 fişek uyuşturucu (0.38 gr) ele geçirildi.



H.A., gerekli işlemler için Narkotik Büro Amirliği'ne teslim edildi. - EDİRNE