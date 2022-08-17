Zor Ölüm 3 konusu nedir? Zor Ölüm 3 oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Gerilim, aksiyon ve polisiye türündeki filmde New York'lu polis dedektifi John McClane, kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele ediyor. Peki, Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ KONUSU

Orijinal adı Die Hard with a Vengeance olan Zor Ölüm 3 filminde;

New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Bruce Willis Teğmen John McClane

Jeremy Irons Simon Gruber

Samuel L. Jackson Zeus Carver

Graham Greene Joe Lambert

Colleen Camp Connie Kowalski

Larry Bryggman Dedektif Walter Cobb

Anthony Peck Ricky Walsh

Nicholas Wyman Mathias Targo

Sam Phillips Katya

Kevin Chamberlin Charles Weiss

Sharon Washington Memur Jane

Stephen Pearlman Dr. Fred Schiller

Michael Alexander Jackson Dexter

Aldis Hodge Raymond

Mischa Hausserman Mischa

Tony Halme Roman

ZOR ÖLÜM SERİSİ

Zor Ölüm 1: 1988

Zor Ölüm 2: 1990

Zor Ölüm 3: 1995

Zor Ölüm 4: 2007