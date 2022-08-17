Zor Ölüm 3 konusu nedir? Zor Ölüm 3 oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Gerilim, aksiyon ve polisiye türündeki filmde New York'lu polis dedektifi John McClane, kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele ediyor. Peki, Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Orijinal adı Die Hard with a Vengeance olan Zor Ölüm 3 filminde;
New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.
Bruce Willis Teğmen John McClane
Jeremy Irons Simon Gruber
Samuel L. Jackson Zeus Carver
Graham Greene Joe Lambert
Colleen Camp Connie Kowalski
Larry Bryggman Dedektif Walter Cobb
Anthony Peck Ricky Walsh
Nicholas Wyman Mathias Targo
Sam Phillips Katya
Kevin Chamberlin Charles Weiss
Sharon Washington Memur Jane
Stephen Pearlman Dr. Fred Schiller
Michael Alexander Jackson Dexter
Aldis Hodge Raymond
Mischa Hausserman Mischa
Tony Halme Roman
Zor Ölüm 1: 1988
Zor Ölüm 2: 1990
Zor Ölüm 3: 1995
Zor Ölüm 4: 2007
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