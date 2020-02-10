Zor şartlarda süren arama çalışmalarına destek - Son Dakika
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Zor şartlarda süren arama çalışmalarına destek

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi, 6 gün önce kaybolan Recep Üzülmez için arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere yemek desteğinde bulundu.

Zor şartlarda süren arama çalışmalarına destek, System.String[]

Turgutlu Belediyesi, 6 gün önce kaybolan Recep Üzülmez için arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere yemek desteğinde bulundu.


Turgutlu Belediyesi, 6 gündür kayıp olan Sivrice Mahallesi sakinlerinden Recep Üzülmez'i arama çalışmalarına devam eden AFAD, AKUT, ANDA, Turgutlu İlçe Jandarma ve Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur askerden oluşan ekiplere yemek desteğinde bulundu. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanan yemekler Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz gözetiminde çalışmalara devam eden ekiplere dağıtıldı.


Recep Üzülmez'in sağ salim bulunmasının en büyük dilekleri olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Honaz, "Cumartesi günü Belediye Başkanımız Çetin Akın arama çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederek son durum hakkında bilgi almıştı. Bugün de biz hem ekiplerimizden son durum hakkında bilgi almak hem de yemek ihtiyaçları için yardımcı olmak istedik. Vatandaşımızın sağ salim ailesine dönmesi en büyük dileğimiz. Arama çalışmalarına devam eden ekiplerimize de özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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