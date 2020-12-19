Zor sorularını şimdi de bağış için soruyor - Son Dakika

Zor sorularını şimdi de bağış için soruyor

19.12.2020 07:33
Zor sorularını şimdi de bağış için soruyor, System.String[]

Uzun yıllar yazılı basında ekonomi yazarlığı yapan Şelale Kadak, yıllardır biriktirdiklerini dijital ortamda toplum yararına dönüştürüyor.

Uzun yıllar yazılı basında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yazarlığı yapan Şelale Kadak, yıllardır biriktirdiklerini dijital ortamda toplum yararına dönüştürüyor. Kadak, YouTube'da açtığı kanalında 'Doğruluk mu Cesaret mi?' adlı ilginç konseptli bir programa başladı. Türkiye'nin alanında başarılı ve ünlü isimleriyle samimi röportajlar yapan Kadak hem iş hem özel hayatlarına dair sorular soruyor. Eğer konuğu usta gazetecinin zorlu sorularından birine yanıt vermek istemezse cevaplayamadığı her soru için bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapıyor.

'Doğruluk mu Cesaret mi?' programının ilk konuğu Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tu. İlk yayınla 140 bin izlenmeye ulaşan program için Kadak, Google Türkiye'den bir tebrik mesajı aldı. Koç, Kadak'ın tüm sorularına yanıt verdiği halde program sonunda yine de bağış yaptı. Programın ikinci konuğuysa Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı Kadak'ın şu iki sorusuna "Yok artık" diyerek yanıt vermedi: Biri, EXXEN için getireceği, kızı Leyla'nın sevdiği ünlü bir rap'çinin ismi. Diğeriyse 'Survivor'ın yeni döneminden üç isim...

Gazetecilerin önünde, birikimlerini paylaşabilecekleri yeni mecraların açıldığını belirten Şelale Kadak, yakında sırayla pek çok önemli ismi programında ağırlayacağını söylüyor: "Mesleğimi dijital platformdan yapmaya başladım ve ilk konuğum olan Ali Koç'la yaptığım söyleşi yayımlanınca izlenme sayısında küçük bir rekor kırdı. Benim için daha da güzeli, bu vesileyle hayalini kurduğum bir sosyal sorumluluk projemi de hayata geçirdim ve konuklarımın kıymetli bağışlarıyla AÇEV, TEV ve TEMA'da Doğruluk mu Cesaret mi Fonu kurdum."

Zor sorularını şimdi de bağış için soruyor

Şelale Kadak, Türkiye, Ekonomi, toplum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zor sorularını şimdi de bağış için soruyor - Son Dakika Magazin


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