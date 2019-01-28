Son Dakika Haberleri: Zor Tarifleri Bırakın ??çıtır Çıtır Patatesli Börek Tarifi

Zor Tarifleri Bırakın ??çıtır Çıtır Patatesli Börek Tarifi

1 saat önce

Çıtırlığı ile çok konuşulacak, herkesten tam not alacak Patatesli Börek Tarifimizi kaçırmamalısınız. Yapımı oldukça kolay olan bu börek ile misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayabilir, çay saatlerinizi daha eğlenceli hale getirebilir ve pazar kahvaltılarınızı süsleyebilirsiniz.

Çıtırlığı ile çok konuşulacak, herkesten tam not alacak Patatesli Börek Tarifimizi kaçırmamalısınız. Yapımı oldukça kolay olan bu börek ile misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayabilir, çay saatlerinizi daha eğlenceli hale getirebilir ve pazar kahvaltılarınızı süsleyebilirsiniz. İyi ki de yapmışım diyeceğiniz Çıtır Çıtır Patatesli Börek Tarifini kaçırmadan bir yerlere not etmeli ve en kısa sürede de denemelisiniz. Yufka ile hazırlandığı için çok zamanınızı almayacak, son dakika geleceğini haber veren misafirleriniz için kurtarıcı olacak. Dilerseniz böreğinizi akşamdan hazırlayabilir ertesi gün üzerine tereyağlı sosu dökerek pişirebilirsiniz. Çıtır çıtır Patatesli Börek nasıl yapılır merak ediyorsanız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:59 Kaynak: Youtube

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