Son Dakika Haberleri: Zor ve Zevkli Bir Karşılaşma Olacağı Kesin"

Zor ve Zevkli Bir Karşılaşma Olacağı Kesin"

7 dakika önce

THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında yarın AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonda oynayacakları son maçı kazanmak istediklerini bildirdi.

Zor ve Zevkli Bir Karşılaşma Olacağı Kesin
THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında yarın AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonda oynayacakları son maçı kazanmak istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, çok iyi geçirdikleri normal sezonun son maçını da iyi tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

İtalyan ekibinin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Bu maç sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek olsa da, iyi basketbol oynayarak geniş bir rotasyonla sonuca gitmeye çalışacağız. AX Armani Exchange Olimpia Milan takımının Mike James, James Nunnally, Nemanja Nedovic ve Vladimir Micov gibi oyuncular ile birlikte THY Avrupa Ligi'nin en kapasiteli ofansif ve ikili oyunları çok iyi oynayan bir kadrosu var. Zor ve zevkli bir karşılaşma olacağı kesin."

Lacivert-beyazlı ekibin Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois ise iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Kadrosunda çok yetenekli oyuncular bulunan ve play-off için mücadele eden bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bizim açımızdan her ne kadar bu maçın sonucu sıralamamızı değiştirmeyecek olsa da takım olarak ritmimizi devam ettirmeliyiz. Perşembe günü oynayacağımız bu karşılaşma play-off öncesindeki son THY Avrupa Ligi karşılaşmamız olacak. Bu yüzden de bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:07 Kaynak: AA

Spor
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