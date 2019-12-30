Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) Başkanı ve Zoraki Evliliklere Sıfır Tolerans Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Polat, "Zoraki evlilikler Türkiye'nin çok önemli sorunlarından biri. Bu konuda mutlaka kanunların var olması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ASUMA ile İMDAT Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğinin iş birliğinde "Zoraki Evliliklere Sıfır Tolerans" başlıklı projenin sonuçlarının açıklandığı toplantıda, zoraki evlilikleri engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılmasının, sorunun çözümünde çok büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ASUMA Başkanı ve Zoraki Evliliklere Sıfır Tolerans Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Polat, burada yaptığı konuşmada, zoraki evliliklerin Türkiye'nin çok önemli sorunlarından biri olduğunun altını çizerek, "Bu konuda mutlaka kanunların var olması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Meclis'te zoraki evlilikleri önleme konusunda Meclis Komisyonu kurulabilirse o zaman Türkiye genelinde problemin büyüklüğü daha çok ortaya çıkacak. Yeni kanunlar çıkartılarak bu durumun engellenmesi için adımlar atılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zoraki Evliliğe Sıfır Tolerans Projesi Koordinatör Yardımcısı Avukat Zeynep Reva da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evlilik toplumun en temel ögesini oluşturan bir kurum. Bu anlamda doğru temeller üzerine kurulması lazım. Ancak biz bunu zoraki evliliklerle yanlış, çürük temeller üzerine kuruyoruz ve sağlıksız bireyler, sağlıksız kadınlar, sağlıksız çocuklar oluşuyor, bu da sağlıksız toplumlara sebep oluyor. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir aileye ulaşmak için zoraki evliliklerin yolunu kapamak gerekiyor. 'Aslında çocukları da varmış acaba bu seferlik af mı etsek' denen bir bakış açısı o küçük deliği büyütüyor ve kocaman kapanmayan yara oluyor, o nedenle sıfır tolerans diyoruz. Çocuk evlilikleri başta olmak üzere zoraki evliliklere hiçbir şekilde geçit vermemek lazım."

Zoraki evliliklerle ilgili doğru bilinen yanlışların da kayda geçildiği toplantıda, "Zoraki evliliklerin zorlayıcıları sadece erkeklerdir demek yanlış. Zoraki evlilikler özellikle ataerkil kültürlerde uygulanmakla birlikte, birçok zoraki evlilik bizzat kadınların (anne, teyze, büyükanne veya mağdurların kızları) zorlamasıyla ve desteğiyle gerçekleşiyor. Zoraki evlilik mağdurlarının çoğunluğu kadın olmakla birlikte, erkekler de mağdur olabiliyor. Bir kişinin evliliğe zorlanması temel insan haklarının ihlali anlamına geliyor ve bu nedenle aile içi mesele değil kamu meselesi oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zoraki evliliklerde aile içi şiddete maruz kalınabiliyor

Zoraki evliliklerin başlıca nedenleri, "Eğitimsizlik, gelenek, töre ve aşiret faktörü, kadının özgür davranışını kontrol, aile içi şiddet, ekonomik sebepler, tecavüze uğrama ve aile şerefi, toplumsal ve aile içi baskı ve göç" olarak aktarılırken, zoraki evliliklerin yol açtığı sorunlar hakkında ise şu bilgilere yer verildi:

"Aile içi şiddete maruz kalabiliyor, fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel istismar yaşayabiliyor, ülke ya da yer değiştirme ve finansal olarak sürekli baskı görebiliyor, ailesinden ayrı tutuluyor, ilişkilerden izole oluyor, çevre tarafından damgalanıyor, travma, depresyon, anksiyete, kendine zarar verme, yeme bozuklukları ve/veya intihara meyilli olabiliyor."