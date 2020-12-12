"Zoraki Misafir"in okuma provaları - Son Dakika

"Zoraki Misafir"in okuma provaları

12.12.2020 07:32

2021 yılında vizyona girmesi planlanan komedi filmi "Zoraki Misafir"in okuma provaları önceki gün tamamlandı.

2021 yılında vizyona girmesi planlanan komedi filmi "Zoraki Misafir"in okuma provaları önceki gün tamamlandı. Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz'ün rol aldıkları filmin çekimleri ise bugün start aldı. Çekimleri İstanbul Riva, Darıca ve MGX Virtual Stüdyoları'nda gerçekleşecek filmin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Senaryosu Giray Altınok'un imzasını taşıyan "Zoraki Misafir", gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun satın aldığı sıra dışı format ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor.

Zoraki Misafir in okuma provaları

Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Zoraki Misafir'in okuma provaları - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak         
23:47
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum         
22:39
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar         
09:07
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 07:42:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Zoraki Misafir"in okuma provaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei