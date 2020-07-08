Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı - Son Dakika

Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı

Korona virüs salgınından 2 yıl önce dünya turuna başlayan 35 yaşındaki Alman turist Micheal Walter, salgının ardından sınırların kapanması sonucu Mart ayı başında geldiği Türkiye'de kaldı.

Korona virüs salgınından 2 yıl önce dünya turuna başlayan 35 yaşındaki Alman turist Micheal Walter, salgının ardından sınırların kapanması sonucu Mart ayı başında geldiği Türkiye'de kaldı.

Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formul! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var


Bundan yaklaşık 2 yıl önce Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan ve Avrupa, Asya ve Afrika'da pek çok noktayı gezen Alman gezgin Micheal Walter'ın zorunlu durağı Türkiye oldu. Korona virüs salgını görülmeden önce Türkiye'ye giriş yapan Walter, salgın sonrası bütün sınırların kapanması sonucu Türkiye'de kaldı. Yaklaşık 3 aydır Türkiye'de bisikletiyle şehir şehir gezen Walter'ın son durağı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi oldu. Akademide bir gece konaklayan Walter Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yola koyulurken, kapıların açılacağı günü dört gözle bekliyor.Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kalan Walter, Lüleburgaz ve Türkiye hakkındaki izlenimleriyle bisikletli macerasını İHA muhabirine anlattı.


Çok sayıda ülke gezdi


Mekanik mühendisi olan 35 yaşındaki Walter, macerasına iki yıl önce ülkesi Almanya'dan başladığını söyledi. Bu süreç içerisinde İspanya, Portekiz, Fransa, Singapur, Tayland, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkeleri gezdiğini söyleyen Walter, son durağının Türkiye olduğunu belirtti.


Bisikletle dönmeyi planlıyor


Korona virüs salgınının çıkacağını 2 yıl önce tahmin etmesinin zor olduğunu söyleyen Walter, "Koron avirüs sürecinde seyahat etmek gerçekten çok zor oldu. Kamp yaptım. Bu süreçte birçok otel kapalı olduğu için bisikletimle dışarıda geçirdim. Nerede kalacaktım? Ülkeme Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden bisikletimle dönmeyi planlıyorum. Ama korona virüs salgınından dolayı zor bir durum" ifadelerini kullandı.


Türkiye'deki tek sorunu sokak köpekleri oldu


Türk insanının çok misafirperver ve arkadaş canlısı olduğunu kaydeden Walter, Türkiye'de yaşadığı tek sorunun yollarda sokağa atılmış köpekler olduğunu söyledi. Walter; "Türk insanı çok misafirperver. Çok arkadaş canlısı. Burada çok özel vakit geçirdim. Ama Türkiye'de bisikletle seyahat etmek çok zor. Çünkü çok fazla köpek var" dedi.


Kebap ve köfteyi sevdi


Alman gezginin Türkiye'de şimdiye kadar bulunduğu süre içerisinde en sevdiği yemekler ise kebap ve köfte oldu. Walter; "Türkiye'de köfte ve kebaptan hoşlandım. Böreği sevdim. Geleneksel yemekler güzeldi. Kahvaltıda ekmek ve domatesli kahvaltı iyiydi" şeklinde konuştu. Ülkesi Almanya'ya doğru hemen yola çıkmak istediğini söyleyen Walter; "Benim düşüncem ülkeme doğru hemen geri dönmek. Ama bu çok zor bir durum olabilir. Çünkü korona virüs var. Dünya şu an karantina altında" dedi. - KIRKLARELİ

Koronavirüs, Türkiye, Almanya, turist, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:25 Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:30 550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formul! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
17:57
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]