- Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı - Son Dakika

- Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı

- Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı Korona virüs salgınından 2 yıl önce dünya turuna başlayan 35 yaşındaki Alman turist Micheal Walter, salgının ardından sınırların kapanması sonucu Mart ayı başında geldiği Türkiye'de kaldı.

- Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye'de kaldı

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KIRKLARELİ - Korona virüs salgınından 2 yıl önce dünya turuna başlayan 35 yaşındaki Alman turist Micheal Walter, salgının ardından sınırların kapanması sonucu Mart ayı başında geldiği Türkiye'de kaldı.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan ve Avrupa, Asya ve Afrika'da pek çok noktayı gezen Alman gezgin Micheal Walter'ın zorunlu durağı Türkiye oldu. Korona virüs salgını görülmeden önce Türkiye'ye giriş yapan Walter, salgın sonrası bütün sınırların kapanması sonucu Türkiye'de kaldı. Yaklaşık 3 aydır Türkiye'de bisikletiyle şehir şehir gezen Walter'ın son durağı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi oldu. Akademide bir gece konaklayan Walter Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yola koyulurken, kapıların açılacağı günü dört gözle bekliyor.Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kalan Walter, Lüleburgaz ve Türkiye hakkındaki izlenimleriyle bisikletli macerasını İHA muhabirine anlattı.

Çok sayıda ülke gezdi

Mekanik mühendisi olan 35 yaşındaki Walter, macerasına iki yıl önce ülkesi Almanya'dan başladığını söyledi. Bu süreç içerisinde İspanya, Portekiz, Fransa, Singapur, Tayland, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkeleri gezdiğini söyleyen Walter, son durağının Türkiye olduğunu belirtti.

Bisikletle dönmeyi planlıyor

Korona virüs salgınının çıkacağını 2 yıl önce tahmin etmesinin zor olduğunu söyleyen Walter, "Koron avirüs sürecinde seyahat etmek gerçekten çok zor oldu. Kamp yaptım. Bu süreçte birçok otel kapalı olduğu için bisikletimle dışarıda geçirdim. Nerede kalacaktım? Ülkeme Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden bisikletimle dönmeyi planlıyorum. Ama korona virüs salgınından dolayı zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tek sorunu sokak köpekleri oldu

Türk insanının çok misafirperver ve arkadaş canlısı olduğunu kaydeden Walter, Türkiye'de yaşadığı tek sorunun yollarda sokağa atılmış köpekler olduğunu söyledi. Walter; "Türk insanı çok misafirperver. Çok arkadaş canlısı. Burada çok özel vakit geçirdim. Ama Türkiye'de bisikletle seyahat etmek çok zor. Çünkü çok fazla köpek var" dedi.

Kebap ve köfteyi sevdi

Alman gezginin Türkiye'de şimdiye kadar bulunduğu süre içerisinde en sevdiği yemekler ise kebap ve köfte oldu. Walter; "Türkiye'de köfte ve kebaptan hoşlandım. Böreği sevdim. Geleneksel yemekler güzeldi. Kahvaltıda ekmek ve domatesli kahvaltı iyiydi" şeklinde konuştu. Ülkesi Almanya'ya doğru hemen yola çıkmak istediğini söyleyen Walter; "Benim düşüncem ülkeme doğru hemen geri dönmek. Ama bu çok zor bir durum olabilir. Çünkü korona virüs var. Dünya şu an karantina altında" dedi.

Koronavirüs, Türkiye, turist, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

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