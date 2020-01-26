Zoran, Sapunaru ve Lung tribünden izledi

Hes kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izledi.



Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Zoran Kvrzic, sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung ve yeni transfer Cristian Sapunaru Ankaragücü maçında forma giymediler. Locadan karşılaşmayı takip eden üç isim maç sonrası oldukça üzgündü. - KAYSERİ