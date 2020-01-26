Zoran, Sapunaru ve Lung tribünden izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Zoran, Sapunaru ve Lung tribünden izledi - Son Dakika Spor

Zoran, Sapunaru ve Lung tribünden izledi

6 saat önce

Hes kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izledi.

Zoran, Sapunaru ve Lung tribünden izledi, System.String[]

Hes kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izledi.


Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Zoran Kvrzic, sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung ve yeni transfer Cristian Sapunaru Ankaragücü maçında forma giymediler. Locadan karşılaşmayı takip eden üç isim maç sonrası oldukça üzgündü. - KAYSERİ

Kayserispor, Ankaragücü, Cristian, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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