Son Dakika Haberleri: Zoran Simoviç: "Galatasaray'da takım daha yeni"
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Zoran Simoviç: "Galatasaray'da takım daha yeni"

27 dakika önce

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray'ın geri geleceğini söyledi.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray'ın geri geleceğini söyledi.

Galatasaray efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi. Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Simoviç, "Benim en güzel kariyerim Galatasaray'da geçti. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma şansının sorulması üzerine eski file bekçisi, "Herkes çıkmasını istiyor. Ben de Galatasaray'ın çıkmasını istiyorum. İnşallah olacak" diye cevap verdi.

Galatasaray'da takımın daha oturmadığını belirten Zoran Simoviç, "Takım daha yeni. İnşallah 3-4 hafta sonra eski Galatasaray olacak" ifadelerini kullandı.

Simoviç, 1984 ile 1990 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve bu süre zarfında 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Zoran Simoviç: Galatasaray'da takım daha yeni

İhlas Haber Ajansı, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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