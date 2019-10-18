Son Dakika Haberleri: Zoran Simovic, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu
Son Dakika Spor Zoran Simovic, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu

Zoran Simovic, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu

1 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı'nın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Zoran Simovic, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı'nın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic'in Galatasaray günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da gerçekleştirilen organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı. Karadağlı eski kaleci, sarı-kırmızılı futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Simovic yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarlarıyla böyle bir ortamda buluştuğu için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Zoran Simovic, Galatasaray, Futbol, 1984, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:35 Kaynak: AA
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