Zorbalığa uğrayan Avustralyalı çocuk kendisi için toplanan 475 bin doları yardım derneğine verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zorbalığa uğrayan Avustralyalı çocuk kendisi için toplanan 475 bin doları yardım derneğine verecek - Son Dakika Dünya

Zorbalığa uğrayan Avustralyalı çocuk kendisi için toplanan 475 bin doları yardım derneğine verecek

46 dakika önce

Avustralya’nın Brisbane kentinde engelli olduğu için zorbalığa uğrayan 9 yaşındaki Quaden kendisi için toplanan 475 bin doları yardım derneklerine bağışlayacak

Zorbalığa uğrayan Avustralyalı çocuk kendisi için toplanan 475 bin doları yardım derneğine verecek, System.String[]

Avustralya'nın Brisbane kentinde engelli olduğu için zorbalığa uğrayan 9 yaşındaki Quaden Bayles kendisi için toplanan 475 bin Amerikan dolarını yardım derneklerine bağışlayacağını açıkladı.


Quaden'in yaşadığı sorunu anlatan videonun internette yayımlanmasının ardından ünlüler çocuk için yardım kampanyası başlattı. Çağrılar üzerine şu ana kadar 475 bin Amerikan doları yardım toplandı. 9 yaşındaki Quaden ise bu parayı eğlence diyarı Disneyland'a gitmek için kullanmayacağını açıkladı. Quaden kendisi için toplanan paranın yardım derneklerine bağışlanmasını istedi.

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Avustralya, Brisbane, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:04 
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