Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video - Son Dakika Dünya

Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video

6 saat önce

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir anne, zorbalığın çocuklar üzerindeki hasarını göstermek için engelli oğlunun yaşadığı bir olay sonrası tepkileri paylaştı. Görüntülerde Quaden'ın "Bana bir bıçak ver, kendimi öldüreceğim. Şu an tek istediğim ölmek" dediği duyulabiliyor

Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video, System.String[]

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir anne, zorbalığın çocuklar üzerindeki hasarını göstermek için engelli oğlunun yaşadığı bir olay sonrası iç burkan tepkilerini paylaştı.


9 yaşındaki Quaden, doğumundan üç gün sonra cücelik olarak bilinen akondroplazi hastalığı ile teşhis edildi. Ancak farklılığı nedeniyle zorbalığın sürekli hedefi haline geldi. Çoğu zaman yaptıkları kötülüğün farkında olmayan diğer çocukların hedef aldığı 9 yaşındaki Quaden, bu nedenle daha önce defalarca intihar girişiminde bulundu.

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Avustralya, Brisbane, Anne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:07 
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