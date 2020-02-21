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Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video
6 saat önce
Avustralya'nın Brisbane kentinde bir anne, zorbalığın çocuklar üzerindeki hasarını göstermek için engelli oğlunun yaşadığı bir olay sonrası tepkileri paylaştı. Görüntülerde Quaden'ın "Bana bir bıçak ver, kendimi öldüreceğim. Şu an tek istediğim ölmek" dediği duyulabiliyor
Avustralya'nın Brisbane kentinde bir anne, zorbalığın çocuklar üzerindeki hasarını göstermek için engelli oğlunun yaşadığı bir olay sonrası iç burkan tepkilerini paylaştı.
9 yaşındaki Quaden, doğumundan üç gün sonra cücelik olarak bilinen akondroplazi hastalığı ile teşhis edildi. Ancak farklılığı nedeniyle zorbalığın sürekli hedefi haline geldi. Çoğu zaman yaptıkları kötülüğün farkında olmayan diğer çocukların hedef aldığı 9 yaşındaki Quaden, bu nedenle daha önce defalarca intihar girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:07
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