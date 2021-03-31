Zorkun Yaylası'nda kar nedeniyle kapanan ara sokaklar ulaşıma açıldı - Son Dakika

Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası'nda birkaç gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan ara sokaklar, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Ekiplerin, yaylanın kapanan ara sokaklarını ulaşıma açtığı, tüm sokaklar ulaşıma açılana kadar çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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