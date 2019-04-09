Zorla Alıkonuldum' Diyen Huduti'yi Kamera Kayıtları Yalanladı
56 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makam odasında bazı silahlı subay ve generaller tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen dönemin 2.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makam odasında bazı silahlı subay ve generaller tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin odasına darbeci askerlerin giriş ve çıkışı sırasında herhangi bir zor kullanmanın olmadığını ve askeri nizamlara uyulduğunu o geceki kamera kayıtları ortaya koydu.[Haberin detayı için
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:30 Kaynak: Youtube
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
AK Partili Şamil Tayyar'dan İstanbul Seçimleriyle İlgili Ezber Bozan Çıkış
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç