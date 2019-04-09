Son Dakika Haberleri: Zorla Alıkonuldum' Diyen Huduti'yi Kamera Kayıtları Yalanladı

Zorla Alıkonuldum' Diyen Huduti'yi Kamera Kayıtları Yalanladı

56 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makam odasında bazı silahlı subay ve generaller tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen dönemin 2.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makam odasında bazı silahlı subay ve generaller tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin odasına darbeci askerlerin giriş ve çıkışı sırasında herhangi bir zor kullanmanın olmadığını ve askeri nizamlara uyulduğunu o geceki kamera kayıtları ortaya koydu.[Haberin detayı için

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:30 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı AK Partili Şamil Tayyar'dan İstanbul Seçimleriyle İlgili Ezber Bozan Çıkış Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:26:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zorla Alıkonuldum' Diyen Huduti'yi Kamera Kayıtları Yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]