Zorla Alıkonuldum' Diyen Huduti'yi Kamera Kayıtları Yalanladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makam odasında bazı silahlı subay ve generaller tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen dönemin 2.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makam odasında bazı silahlı subay ve generaller tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin odasına darbeci askerlerin giriş ve çıkışı sırasında herhangi bir zor kullanmanın olmadığını ve askeri nizamlara uyulduğunu o geceki kamera kayıtları ortaya koydu.[Haberin detayı için

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