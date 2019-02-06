Zorla Araca Bindirdi Darp Ederek Ormanlık Alana Attılar
2 saat önce
Bilecik'te bir araca zorla bindirip darp edilerek ormanlık alana atılan şahıs, Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bilecik
'te bir araca zorla bindirip darp edilerek ormanlık alana atılan şahıs, Bilecik Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
İddialara göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi
'ndeki askeri nizamiye çevresinde bir araca zorla bindirilen Hasan K. (34) adlı şahıs araçta bulunlar tarafından darp edildikten sonra ormanlık alana atıldı. Burnu kırılan ve omurilik bölgesinde de sıkıntı bulunan şahıs hemen 155 arayarak "Beni döverek ormanlık bir alana attılar, ama yerimi bilmiyorum, her yerde ağaçlar" dedi. Bu arada plakalı kısa sürede tespit edilen aracı arama çalışmaları başladı. Araç
merkez Dedeoğlu Caddesi'nde ekipler tarafından ele geçirildi. Yaralı şahsın 3 kişi olduğu beyanı üzerine araçta 2 kişi bulundu. Diğer 3'üncü şahıs için arama çalışması başlatan ekipler bu şahsı da gözaltına aldı. Şahıslar, Hasan K.'yı Çakırpınar Köyü yolu üzerinde kanal boyuna bıraktıklarını söylediler. Ekipleri buraya giderek Hasan K.'yi yaralı şekilde buldular. Yaralı şahıs 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan araçta bulunan 3 kişiden Necati K. ve Engin Ç. gözaltına alınırken, diğer şahıs serbest bırakıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:00 Kaynak: İHA
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