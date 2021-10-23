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Zorla aracına bindirdiği eski sevgilisini taciz edip, darp etti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı - Son Dakika

Zorla aracına bindirdiği eski sevgilisini taciz edip, darp etti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı

23.10.2021 15:23

Bursa'da bir eğlence mekanına giden Burcu Can Eşmen, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emre Özer tarafından mekandan zorla çıkarılıp bir araca bindirildi. Araçta tacize ve şiddete maruz kalan kadın, kırmızı ışıkta yardımına koşanların vatandaşlar sayesinde canını kurtardı. O sırada panikleyen Özer ve arkadaşı ise aracı bırakarak kaçtı. Eşmen o anları ''Eliyle kalçamı sıkmak suretiyle beni darbetti, Can havliyle kendimi araçtan attım'' diye anlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen hafta meydana gelen olayda iddiaya göre Burcu Can Eşmen, kız arkadaşıyla birlikte Kültürpark'ta bulunan eğlence mekanına gitti. Eşmen'in hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer de bu sırada aynı mekana geldi.

MEKANDAN ÇIKARTIP ZORLA ARACA BİNDİRDİ

Özer, yanına gittiği Eşmen ile tartışmaya başladı. Özer, bir süre sonra arkadaşlarının arasında Eşmen'i zorla dışarı çıkarıp, kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin kullandığı aracının arka koltuğuna bindirerek, Kültürpark'tan uzaklaştı. Otomobil içinde eski erkek arkadaşının dövdüğü Eşmen, inmeye çalışsa da engellendi.

Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski sevgiliye dayağa tutuklama

KIRMIZI IŞIKTA ARAÇTAN İNİP YARDIM İSTEDİ

Eşmen, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durmalarıyla aracın kapısını açıp yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine korkan Emre Özer ile arkadaşı, aracı bırakarak kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen Burcu Can Eşmen'i alıp, ambulansla hastaneye götürdü.

''ELİYLE KALÇAMI SIKTI''

Tedavisinin ardından avukatı Cansu Zeytinoğlu ile birlikte polise gidip, şikayetçi olan Burcu Can Eşmen, ifadesinde şunları söyledi: "Emre benim eski arkadaşım olur. Bana şiddet uyguladığı için ayrıldık ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Olay gecesi eğlence mekanına kız arkadaşımla gittik. Bu sırada Emre geldi. Bana hakaretler savurdu. Sözlü ve fiziksel olarak rahatsızlık verdi. Benden uzak durmasını istedim. Eliyle kalçamı sıkmak suretiyle beni darbetti. 'Canımı acıtıyorsun yapma' dediğimde 'Elimin tersiyle çakarım sana' dedi.

Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski sevgiliye dayağa tutuklama

''SİLAHI ALIP SENİ ÖLDÜRECEĞİM'' DİYE TEHDİT ETMİŞ

Bunun üzerine kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'Aracı hazırlayın' diye bir ses duydum. Kendisine ait olan otomobili gördüm. Bir şahıs kapıları açtı. Emre beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi. İsmini bilmediğim kişi, şoför mahalline geçerek aracı hareket ettirdi. Yolda Emre bana şiddet uygulamaya başladı. Şoför koltuğunda oturan kişi 'Abla kusura bakma benimki ekmek parası' dedi. Lambalarda arabanın kapısını açınca şoför durdu. Emre şiddetin dozunu artırdı. Bana 'Silahı alıp, seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Can havliyle kendimi araçtan attım. Tanımadığım insanlar çığlıklarımı duyunca bize doğru gelmeye başladılar. Bu sırada önce şoför ardından da Emre arabayı yolun ortasında bırakıp kaçtılar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum."

Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski sevgiliye dayağa tutuklama

''BENDEN MADDİ TALEPLERİ OLDU'' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Burcu Can Eşmen'in şikayeti üzerine Emre Özer ile Ozan B. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özer, Nöbetçi 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde 2,5 yıl arkadaşlık yaptığı Burcu Can Eşmen'in ayrıldıktan sonra hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kendisiyle tekrar arkadaş olduk. Bu süre içinde benden maddi taleplerde bulunmaya başladı. Olay günü akşam yemeğini birlikte yedikten sonra eğlence merkezine gittik. Alkolü fazla aldığı için çıkarken yalpalamaya başladı, tutmak isterken birlikte düştük sonra kendisini kucaklayıp arabaya götürdüm. Alkollü olduğum için aracı arkadaşım olan Ozan'ın kullanmasını istedim.

ŞOFÖR, TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP ETTİ

Yolda giderken Burcu sinir krizi geçirip, aracın kapısını açmaya çalıştı. Yolda arabadan inip bağırmaya başlayınca hakkımda uzaklaştırma kararı bulunduğundan tedirgin oldum. Herhangi bir tehdit ve kendisini alıkoymam söz konusu değil. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." Ozan B. ise ifadesinde, eğlence mekanında işlerin yoğun olduğu günlerde vale olarak çalıştığını öne sürerek, "Emre beyi tanıyorum. Kız arkadaşını da daha önceden gördüğüm için tanırım. O gece alkollü olduğu için benim arabayı kullanmamı istedi. Evinin Beşevler'de olduğunu bildiğim için oraya doğru yola çıktım. 'Balat'a doğru gidelim' deyince lambalarda kırmızı ışık sırasında dönüş yaptığımda bağrış oldu ve bayan arabadan indi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, Emre Özer'in cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanmasına, Ozan B.'nin ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Burcu Can Eşmen'in avukatı Cansu Zeytinoğlu, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtip, tahliye edilmesi halinde Emre Özer'e elektronik kelepçe takılmasını talep edeceklerini söyledi.

Zorla aracına bindirdiği eski sevgilisini taciz edip, darp etti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı

Emre Özer, Osmangazi, Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Zorla aracına bindirdiği eski sevgilisini taciz edip, darp etti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zorla aracına bindirdiği eski sevgilisini taciz edip, darp etti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı - Son Dakika
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