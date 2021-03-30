ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ - Son Dakika

ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ

30.03.2021 12:46

BAĞCILAR'da 53 yaşındaki İhsan Ö.?nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K. 'nın (35) 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

BAĞCILAR'da 53 yaşındaki İhsan Ö.?nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K. 'nın (35) 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki İhsan Ö., ifadesinde "Sanığı mahalleden tanımaktayım, biz şakalaşıyorduk şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme de İhsan Ö.'nün şikayetçi olmaması üzerine davayı düşürdü. Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci dur\tuşmaya sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. katıldı. Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Duruşmada ifade veren müşteki İhsan Ö., de "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de müştekinin şikayetçi olmadığı, atılı eylemin şikayete tabi olduğu ve şikayet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman K.?nın 19 Mart 2020 tarihinde müşteki İhsan Ö.?yü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek müştekinin kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtilmişti. Osman K.'nın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatılmıştı. Videonun müştekinin oğlu Ahmet Ö. tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, Osman K.?nin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ
ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ
ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ
ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı
Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak         
13:49
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı         
13:28
Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek         
13:17
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Güvercin uçurma tartışmasında kan aktı! 4 kişi yaralandı, 1 kişi canından oldu Güvercin uçurma tartışmasında kan aktı! 4 kişi yaralandı, 1 kişi canından oldu         
12:10
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 14:10:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ZORLA BAŞINA KOLONYA DÖKÜP SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞTI; ŞİKAYETÇİ OLUNMAYINCA DAVA DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei