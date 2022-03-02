Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler - Son Dakika
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Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

02.03.2022 20:03
Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde havaya ateş açan ve ikamete girmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde havaya ateş açan ve ikamete girmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T., B.T., E.K ve A.Y.Ç. isimli şahıslar bir eve izinsiz girmeye çalışarak havaya ateş açtı. Ardından çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri İ.T., B.T., E.K. ve A.Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.T., B.T., E.K., A.Y.Ç. bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler - Son Dakika


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