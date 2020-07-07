Zorla evlendirildiğini öne süren ve polis tarafından kurtarılan genç kız ifadesini değiştirdi - Son Dakika

Zorla evlendirildiğini öne süren ve polis tarafından kurtarılan genç kız ifadesini değiştirdi

ADANA'da, 5 aydır nişanlı olduğu damat adayı ile nikah günü almak için geldiği nikah dairesinden polisi arayarak, zorla evlendirildiğini söyleyen, emniyetteki ifadesinde ise "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek.

ADANA'da, 5 aydır nişanlı olduğu damat adayı ile nikah günü almak için geldiği nikah dairesinden polisi arayarak, zorla evlendirildiğini söyleyen, emniyetteki ifadesinde ise "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım" dediği öğrenilen Ceylan Beyazkaya (19), ifadesini değiştirerek, polisi kendisinin aramadığını, zorla evlendirilmediğini öne sürüp, o gün ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Seyhan Belediyesi nikah dairesine, 30 Haziran'da, 5 aydır nişanlı olduğu adı açıklanmayan damat adayı ile nikah günü almak için gelen Ceylan Beyazkaya, cep telefonundan polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Bunun üzerine nikah dairesine gelen polis ekipleri, beraberinde ailesi de olan Beyazkaya'yı alıp, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis merkezine gelen genç kızın ailesi ise, kızlarını zorla evlendirmediklerini, Ceylan Beyazyaka'nın nikahtan sonra İstanbul'da yaşamayı kabul etmediği için bu yönde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

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SEVDİĞİM ASKERDE

Polis merkezinde ifadesi alınan Ceylan Beyazkaya'nın, ifadesinde, annesinin söz verdiği ailenin oğlu ile 5 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra düğün yapılacağını anlatarak, "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse, sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Ceylan Beyazkaya'nın ailesi de kızlarını evlendirmekten vazgeçti. Beyazkaya, ailesinden şikayetçi olmazken, sığınma evine gitmek de istemedi. Bunun üzerine polis merkezinde yapılan görüşmenin ardından Ceylan Beyazkaya ve ailesi, eve birlikte döndü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: 'NE SÖYLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olaydan bir gün sonra yeniden polis merkezine giden Ceylan Beyazkaya ifadesini değiştirerek, annesinin kendisini zorla evlendirdiği yönündeki ifadeyi olayın korkusuyla verdiğini söyledi. Bozkaya'nın ifadesinde, "Nikah günü arkadaşlarıma kötü olduğumu, rahatsızlandığımı söylemiştim. Arkadaşlarımdan biri söylediğimi yanlış anlayarak, evlenmek istemediğimi düşünüp polisi aramış olabilir. Nikah salonunda karşımda bir anda polisi görünce ve yaşadığım psikolojiden dolayı ne dediğimi hatırlamıyorum. Benim ailemle ve nişanlımla aramda bir problem yok. Onlardan şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

'KIZIMIN EVLENMEK İSTEMEDİĞİNİ POLİSTEN ÖĞRENDİM'

İfadesinde, kızına hiçbir zaman baskı yapmadığını, her şeyin kendi rızasıyla olduğunu öne süren anne A.B. ise, "Kızım, 6 ay önce kendi isteğiyle uzaktan akrabam olan M.T. ile nişanlandı. Nikah günü kızım polisi aramış ve zorla evlendirildiği söylemiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. Polisler geldiğinde kızımın evlenmek istemediğini öğrendim" dediği öne sürüldü.


Seyhan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zorla evlendirildiğini öne süren ve polis tarafından kurtarılan genç kız ifadesini değiştirdi - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Dürüst yorum 01: Belliki ifade degistirtmisler kıza.evlenir bi kac ay sonra sevdigine kacar.zorla guzellik olmaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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