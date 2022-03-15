ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI - Son Dakika
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ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI

15.03.2022 04:45

ADANA'da Hıdır A., kapısını kırarak girdiği öne sürülen evde kız arkadaşı olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Güneş A.'yı darbederek yaraladı.

ADANA'da Hıdır A., kapısını kırarak girdiği öne sürülen evde kız arkadaşı olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Güneş A.'yı darbederek yaraladı. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, yaralı halde polis merkezine gitmek için yola çıkan, ancak sokak ortasında baygınlık geçiren Güneş A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Güneş A.'nın yaşadığı müstakil evin önüne gelen Hıdır A., iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp, kapıyı kırarak içeriye girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Güneş A.'ya saldırdığı öne sürülen Hıdır A., kadını darbederek yaraladı. Güneş A., saldırı sırasında evde bulundurduğu biber gazı ile kendini korumak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuklarının önünde Güneş A.'yı yaralayan Hıdır A., olayın ardından kaçtı. 2 yaşındaki oğlunu evde bırakan Güneş A., 15 ve 10 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu yanına alarak, yaralı halde yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki polis merkezine gitmek için yola çıktı.

SOKAK ORTASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kadına şiddet ihbarı alan polis, adrese giderken Güneş A.'yı evinin birkaç yüz metre uzağında sokak ortasında baygın halde buldu. Darp sonucu aldığı yaralardan dolayı çocuklarının yanında baygınlık geçirdiği anlaşılan Güneş A., olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Güneş A.'nın evde yalnız bıraktığı bebeğini alan polis, diğer iki çocuğu ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi'ne götürdü. Tedaviye alınan Güneş A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hıdır A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI
ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI
ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI
ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI
ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI
ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI

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Akıncılar, Polis, Çocuk, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA-ZORLA GİRDİĞİ EVDE KIZ ARKADAŞINI DARBEDEREK YARALADI - Son Dakika
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