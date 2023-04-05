Zorla kaçırdıkları kişiye etek giydirerek oynatan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zorla kaçırdıkları kişiye etek giydirerek oynatan 3 şüpheli tutuklandı

05.04.2023 14:08
Zorla kaçırdıkları kişiye etek giydirerek oynatan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir şahsı silah zoruyla kaçıran ve alıkoydukları evde etek giydirerek videosunu çeken, ardından gasp eden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de bir şahsı silah zoruyla kaçıran ve alıkoydukları evde etek giydirerek videosunu çeken, ardından gasp eden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yukarısöğütönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan F.Y.'nin önü içinde E.C., T.G., M.Ç. ve S.H. isimli şahısların bulunduğu başka bir araçla kesildi. Aracına silahla ateş edilen ve önü kesilen F.Y., yol kenarında durunca yanına gelen T.G. ve E.C. tarafından zorla indirildi. Şüphelilere ait araca zorla bindirilen ve darp edilen F.Y., kendisini kaçıran şahıslar tarafından götürüldüğü evde işkenceye maruz kaldı. Şüpheli şahısların F.Y.'ye zorla etek giydirerek tehdit ile oyun oynattıkları ve bu anları video kaydına aldıkları öğrenildi. Daha sonra arabasının yanına geri bırakılan F.Y.'nin üzerindeki parayı da alan şüphelilerin yakalanması için, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilerden E.M., M.Ç. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yol Kesmek Suretiyle Silahla Yağma' ve 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir ve Şiddet Kullanarak Silahla Hürriyeti Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Firari durumda olan şüpheli T.G.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zorla kaçırdıkları kişiye etek giydirerek oynatan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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